மீனம்- வார ராசிபலன் 2.8.2026 முதல் 8.8.2026 வரை

உல்லாசமான வாரம். பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதி குரு பகவான் உச்சம் பெற்று சூரியன் மற்றும் புதனுடன் சேர்க்கை பெற்றுள்ளார். குரு சூரியன் சேர்க்கை சிவராஜ யோகமாகும். மனம் மிகுந்த உல்லாசமாக இருக்கும். கடந்தகால நெருக்கடிகள் குறையத் துவங்கும். வாழ்வில் மறக்க முடியாத இனிய சம்பவங்கள் நடக்கும். உங்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்திய பல விசயங்கள் நல்ல முடிவிற்கு வரும். உங்களின் துன்பங்கள், துயரங்கள் குறைந்து நிம்மதி கிடைக்கும் காலம் வந்துவிட்டது. இதுவரை இருந்து வந்த தடை தாமதங்கள் நீங்கி கிடைத்தற்கரிய பல நற்பலன்கள் உங்களை தேடி வரும். கணவன் மனைவி உறவு பலப்படும். சிலர் திட்டமிட்டு புதிய தொழில் துவங்குவார்கள். அன்றாடம் உழைக்கும் தொழிலாளிகளின் வறுமை, தரித்திரம் விலகும். கடந்த கால இழப்புகளில் இருந்து மீளும் நிலை உண்டாகும். புதிய தொழில் கூட்டாளிகள் கிடைப்பார்கள்.ஆடி வெள்ளிக்கிழமை அன்று சுமங்கலி பெண்களிடம் நல்லாசி பெறவும்.