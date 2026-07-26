மீனம் - வார பலன்கள்

மீனம்- 2026 வார ராசிபலன் 26.7.2026 முதல் 1.8.2026 வரை

உத்தியோக பணிகளில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும்.
Meenam
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மீனம்

ஜென்மச் சனியின் தாக்கம் குறையும் வாரம். ராசியில் உள்ள சனி பகவான் வக்கிரமடைய போகிறார். ஜென்மச் சனியின் தாக்கம் வெகுவாக குறையும். வேலையில் போட்டி, பொறாமை, இடையூறு, இன்னல்கள் இருந்தாலும் சமாளித்து விடுவீர்கள். உத்தியோக பணிகளில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். நல்லார் உறவும், நண்பர்கள் ஆதரவும் உறவினர்கள், ஒத்துழைப்பும் அமோகமாக அமையும். முக்கிய பணிகளில் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். புதிய தொழில் தொடர்பான சிந்தனை அதிகரிக்கும். தொழிலில் அதிகமாக கடன் கொடுப்பதையும், பெறுவதையும் தவிர்க்க வேண்டும். யாருக்கும் ஜாமீன் போடாமல் இருப்பது நல்லது. முக்கிய ஆவணங்களை கவனமாக கையாள வேண்டும். புனித நீராடல், புனித தல யாத்திரை சென்று வர வாய்ப்பு கிடைக்கும். கல்வி சார்ந்த விசயங்களில் ஏற்பட்ட தடை அகலும். குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்தவர்கள் இல்லம் திரும்புவார்கள். கட்சி மேலிடத்தில் மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும். ஆடி வெள்ளிக்கிழமை புனித நீர்நிலைகளில் நீராடவும்.

`பிரசன்ன ஜோதிடர்'

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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