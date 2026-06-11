மீனம்- 2026 ஆனி மாத ராசிபலன்

மீன ராசி நேயர்களே!
பராபவ வருடம் ஆனி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது. மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் குரு பஞ்சம ஸ்தானத்தில் உச்சம் பெற்று சஞ்சரிக்கிறார். அவரது பார்வை ராசியில் பதிவதால் அனைத்துக் காரியங்களிலும் வெற்றி கிடைக்கும். ஆதரவு தருவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். தொழில் வளர்ச்சியில் இருந்த குறுக்கீடு அகலும் புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு மகிழ்வீர்கள். பொருளாதார நிலை உச்சம் பெறும். இல்லத்தில் சுபகாரியப் பேச்சுக்கள் நல்ல முடிவிற்கு வரும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகள் கூடுதல் பொறுப்பை வழங்குவர்.
ஆனி மாதம் 5-ந் தேதி (19.6.2006) அன்று செவ்வாய் ரிஷப ராசிக்குச் செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு 2. 4 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய் அவர் சகாய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும்பொழுது தனவரவு தாராளமாக வந்துசேரும். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு முதலீடு செய்ய கேட்ட இடத்தில் தொகை கிடைக்கும். சகோதர வழி ஒற்றுமை திருப்திகரமாக அமையும். தந்தை வழி உறவில் இருந்த விரிசல்கள் அகலும். இதுவரை மற்ற சகோதரர்களிடம் காட்டிய பாசத்தை பெற்றொர் உங்களிடமும் காட்டுவர். பூர்வீக சொத்துக்களை வைத்துக் கொள்ளலாமா? கொடுத்துவிட்டுப் புதிய சொத்துக்கள் வாங்கலாமா? என்று சிந்திப்பீர்கள். நட்பாய் நன்மை கிடைக்கும் நேரம் இது.
கடக ராசியில் சஞ்சரிக்கும் சுக்ரன். ஆனி 21-ந் தேதி (5.7.2004) அன்று சிம்ம ராசிக்கு செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு 3,8 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் சுக்ரன். 8-க்கு அதிபதியான அவர் 6ம் இடத்திற்கு வருவது யோகம்தான். 'கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடும் ராஜயோகம்' என்பதற்கேற்ப போக பலன்கள் வரப்போகிறது. எதிர்பாராத நல்ல திருப்பங்களும், சம்பவங்களும் நடைபெறும். உத்தியோகத்தில் திடீர் பதவி உயர்வும், திரவிய லாபமும் உண்டு. புதிய ஒப்பந்தங்கள் அடுக்கடுக்காக வந்தசேரும். பழைய கடன்கள் பைசல் ஆகும். மாற்று மருத்துவத்தால் உடல்நலம் சீராகும்.
ஆவி 31-ந் தேதி (15.7.2026) அன்று மீன ராசியில் சனி வக்ரம் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிக்கு லாபாதிபதியாகவும், விரயாதிபதியாகவும் விளங்குபவர் சனி பகவான். விரயாதிபதி வக்ரம்பெறுவது நன்மைதான் என்றாலும், லாபாதிபதியாகவும் சனி பகவான் இருப்பதால் பண நெருக்கடி அதிகரிக்கும். கடன், கைமாற்று வாங்கும் சூழல் உருவாகும். உங்கள் ராசிக்கு 3, 7, 10 ஆகிய இடங்களில் சனியின் பார்வை பதிகிறது. எனவே உடன்பிறப்புகளின் குணங்களில் மாற்றம் ஏற்படும். உள்ளத்தில் நினைத்ததை உடனடியாகச் செய்ய இயலாது. கல்யாண முயற்சியில் தாமதம் ஏற்படும். கடமையில் தொய்வு ஏற்படும். தொழில் பங்குதாரர்கள் நம்பிக்கைக்குரிய விதம் நடந்துகொள்ள மாட்டார்கள். பெற்றோரின் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. குடும்ப ஒற்றுமை குறையாமல் பார்த்துக்கொள்வது நல்லது. உத்தியோக மாற்றம் உள்ளத்தை வாடவைக்கும்.
பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்குப் புதிய பாதை புலப்படும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு ஏற்றமும், இறக்கமும் வந்துசேரும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு உயர் அதிகாரிகள் நுணுக்கங்களைக் கற்றுக்கொடுப்பர். கலைஞர்களுக்கு நல்ல தகவல் கிடைக்கும். மாணவ - மாணவிகளுக்கு விருதும், பாராட்டும் உண்டு, பெண்களுக்கு மனக்கவலை தீரும். பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும்.
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்
ஜூன்16, 17, 27, 28, ஜூலை 3, 4, 9, 10, 14.
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம்:- பொன்னிற மஞ்சள்.