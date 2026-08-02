துலாம் - வார பலன்கள்

துலாம்- வார ராசிபலன் 2.8.2026 முதல் 8.8.2026 வரை

குடும்ப முன்னேற்றத்திற்கு சுப செலவுகள் செய்து மகிழ்வீர்கள்.
Thulam
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துலாம்

தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டிய வாரம். ராசி அதிபதி சுக்கிரன் 12ம் இடமான விரய ஸ்தானத்தில் நீச்சம் அடைந்து செவ்வாய் மற்றும் சனியின் பார்வையை பெறுகிறார். குடும்ப முன்னேற்றத்திற்கு சுப செலவுகள் செய்து மகிழ்வீர்கள். சிலர் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுப்பார்கள். தாய் அல்லது தந்தையின் அரசாங்க வாரிசு வேலை கிடைக்கும். பணக்கஷ்டம், கடன் பாதிப்பு இருக்காது. முக்கியமான தேவைகள் நிறைவேறும். திருமணத்தடை அகலும். சிலருக்கு இனம் குலம் மாறிய திருமணம் நடக்கும். 6.8.2026 அன்று நள்ளிரவு 1.53 மணி முதல் 9.8.2026 அன்று அதிகாலை 3.49 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் உள்ளதால் விரும்பிய வேலையில் சேர சிபாரிசுக்கு அலைய நேரும். அலுவலகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை மற்றவர்களிடம் கூறாமல் இருப்பது நன்மை தரும். எந்த வாக்குறுதியும் கொடுக்கும் முன்பு பலமுறை யோசிக்க வேண்டும். ஆடி வெள்ளிக்கிழமை விரதம் இருந்து கூழ் படைத்து அம்மன் வழிபாடு செய்யவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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