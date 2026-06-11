துலாம்- 2026 ஆனி மாத ராசிபலன்

பராபவ வருடம் ஆளி் மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் சுக்ரன் தொழில் ஸ்தானத்தில் உச்சம் பெற்ற குருவோடு இணைந்து சஞ்சரிக்கிறார். எனவே திடீர் திடீரென மாற்றமும், ஏற்றமும் வந்துசேரும். உடன்பிறப்புகளுக்கான திருமா முயற்சி கைகூடும். உள்ளத்தில் நினைத்ததை உடனடியாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் திடீர் மாற்றங்கள் வரலாம். பிள்ளைகளின் எதிர்கால நலன்கருதி எடுத்த முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும் பதவி மாற்றம் திருப்தியாக அமையும். பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்கள் முன்னேற்றப் பாதையை நோக்கி அடியெடுத்து வைப்பார்கள்.
ஆனி மாதம் 5-ந் தேதி (19/6:2020) அன்று செவ்வாய் ரிஷப ராசிக்குச் செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு 2. 7 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய். அவர் அஷ்டம ஸ்தானத்தில் அடியெடுத்து வைக்கும் பொழுது ஆரோக்கியத் தொல்லை அதிகரிக்கும். நினைத்த காரியத்தை திளைத்தபடி செய்ய இயலாது பணிபுரியும் இடத்தில் பதற்றம் உருவாகும் உயர் அதிகாரிகள் உங்களிடம் வேலைப்பளுவை சுமத்துவர். அதனால் ஈகப் பணியாளர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம். வரன் முடிவானாலும் திருமணம் தாமதப்படும். ஒரு கடனை அடைக்க இன்னொரு கடன் வாங்கும் சூழ்நிலை உருவாகும். கூட்டாளிகளிடம் கவளமுடன் நடத்துகொள்வது நல்லது.
மடக ராசியில் சஞ்சரிக்கும் சுகரன், ஆனி 21-ந் தேதி (5.7.2006) அன்று சிம்ம ராசிக்கு செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கும். அஷ்டம ஸ்தானத்திற்கும் அதிபதியாக விளங்குபவர் சுக்ரன். அவர் லாப வீட்தானத்திற்கு வரும்போது திடீர் வரவும், திடீர் செலவும் ஏற்படும். வெளிநாட்டில் வசித்து குடியுரிமைக்காக காத்திருந்தவர்களுக்கு. இப்போது அது கிடைக்கலாம். தாய்நாடு செல்ல முடியாமல் தத்தளித்தவர்களுக்கு. அதற்கான வாய்ப்பு வந்துசேரும். கரைந்த சேமிப்புகளை ஈடுகட்டுவீர்கள். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வழக்குகள் முடிவிற்கு வரும். இடமாற்றம் உத்தியோக மாற்றம் எதிர்பார்த்தபடி அமையும்.
ஆனி 31-ந் தேதி (15.7.2026) அன்று மீள ராசியில் சனி வக்ரம் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிக்கு 4, 5 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான சனி வக்ரம் பெறுவதால், குடும்பத்தில் சில குழப்பங்கள் உருவாகும். பிள்ளைகளாலும் பிரச்சினைகள் வரலாம். குருவின் பார்வை சனியின் மீது பதிவதால் பெரிய அளவில் பாதிப்புகள் ஏற்படாது. இருப்பினும் ஒரு பிரச்சினை முடிந்தால் அடுத்த பிரச்சினை தலைதூக்கும். உங்கள் ராசிக்கு 3, 8, 12 ஆகிய இடங்களில் எளியின் பார்வை பதிகிறது. எனவே முன்னேற்றப் பாதையில் சில இடையூறுகள் வந்தாலும், அதைச் சமாளிக்கும் ஆற்றலைப் பெறுவீர்கள். உங்களின் பிரச்சினைகளை முக்கிய நபர்கள் சிலர் நீர்த்து வைக்க முன்வருவர். பயணங்கள் பலன் தருவதாக அமையும். உத்தியோகத்தில் விருப்ப ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டு வெளியில் வந்து, சுயதொழில் தொடங்கும் சூழ்நிலை உருவாகும். இக்காலத்தில் சனி பகவானை வழிபாடு செய்வதன் மூலம் நற்பலன்களைப் பெற இயலும் பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு மாதக் கடைசியில் மகிழ்ச்சியான சம்பவம் நடைபெறும் தொழில் மற்றும் வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு கூட்டு முயற்சி பலன்தரும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு உயர் பதவி கிடைக்கும் கலைஞர்களுக்கு புகழ் கூடும். மாணவ மாணவிகளுக்கு படிப்பில் கவனச் சிதறல் ஏற்படலாம். பெண்களுக்கு வருமானம் திருப்தி தரும். உங்கள் பெயரிலேயே இடம். பூமி வாங்கும் யோகம் உண்டு.
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்:
ஜூன்: 16, 17, 20, 21, 26, 27, ஜூலை: 3, 4, 14, 15.
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம்:- கருநீலம்.