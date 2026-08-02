சிம்மம்- வார ராசிபலன் 2.8.2026 முதல் 8.8.2026 வரை

செல்வாக்கு உயரும் வாரம். ராசியில் சஞ்சரிக்கும் கேது பகவான் டிசம்பர் மாதத்தில் 12ம்மிடமான அயன சயன விரய ஸ்தானம் செல்கிறார். அதன் பிறகு வாழ்க்கையில் சில நல்ல முக்கிய திருப்பங்கள் நடக்கும். பகைவர்களால் ஏற்பட்ட தொல்லைகள் அகலும். சமூக ஆர்வலர்களுக்கு மக்கள் ஆதரவால் நிலையான அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். அலைக்கழித்த வம்பு வழக்கிலிருந்து விடுபடும் மார்க்கம் தென்படும். குடும்பத்திற்காக கடந்த காலங்களில் பட்ட கஷ்டங்கள் குறையத் துவங்கும். சிலருக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும். சிலருக்கு அதிக சம்பளத்தில் வெளிநாட்டு வேலை கிடைக்கும். தொழில் துறையில், வேலையில் போட்டி, பொறாமை, இடையூறு, இன்னல்கள் இருந்தாலும் சமாளித்து விடுவீர்கள். 4.8.2026 அன்று இரவு 9.54 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் எடுத்த காரியத்தில் தடை ஏற்படுவதால் மனச் சோர்வு அடைவீர்கள். பொறுமையையும், நிதானத்தையும் கடைபிடிக்க வேண்டும். ஆடி வெள்ளிக்கிழமை அம்மனுக்கு மஞ்சள் காப்பு அலங்காரம் செய்து வழிபடவும்.