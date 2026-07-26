சிம்மம் - வார பலன்கள்

சிம்மம்- 2026 வார ராசிபலன் 26.7.2026 முதல் 1.8.2026 வரை

தம்பதிகளுக்குள் நிலவிய ஈகோ பிரச்சனை சுமூகமாகும்.
Simmam
சிம்மம்
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சிம்மம்

தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் வாரம். வார இறுதி வரை ராசிக்கு செவ்வாயின் நான்காம் பார்வை உள்ளது. நன்மைகள் மிகுதியாக நடக்கும். சொல் பேச்சு கேட்காத பிள்ளைகள், உதவாக்கரைப் பிள்ளைகள் திருந்துவார்கள். புதிய கூட்டுத் தொழிலில் முதலீடு செய்ய சரியான காலகட்டத்தை சுய ஜாதக ரீதியாக அறிந்து கொள்வது நல்லது. குழந்தை பாக்கியத்தில் நிலவிய தடை, தாமதம் நீங்கும். சிலர் வீட்டிற்கு வர்ணம் பூசி புதுப்பிப்பார்கள். சொந்த வீடு, வாகனம் என வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். தம்பதிகளுக்குள் நிலவிய ஈகோ பிரச்சனை சுமூகமாகும். மருமகளால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் தீரும். 2.8.2026 அன்று பகல் 3.27 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் முக்கிய முடிவுகளில் நிதானத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். ஜாமீன் போடுவதை தவிர்க்கவும். ஏதாவது காரணத்தால் கடனாகி மன வேதனைப்படலாம் என்பதால் கவனம் தேவை. ஆடிப்பெருக்கு அன்று சுமங்கலி பெண்களுக்கு மங்களப் பொருட்கள் தானம் வழங்க முன்னேற்றம் உண்டாகும்.

`பிரசன்ன ஜோதிடர்'

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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