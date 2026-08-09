மிதுனம்- வார ராசிபலன் 9.8.2026 முதல் 15.8.2026 வரை

எதிர்காலம் பற்றிய தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் வாரம். தனம் வாக்கு குடும்பஸ்தானத்தில் சூரியன், குரு, புதன் சேர்க்கை உள்ளது. பணவரவும், ஆதாயமும் அரசாங்க உதவியும் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம், திருப்பம் உண்டாகும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த பணம் இந்த மாதத்தில் கிடைக்கக்கூடும். தொழிலில் வருமானம், லாபம் அதிகமாக இருப்பதால் உழைக்கும் ஆர்வம் அரிகரிக்கும். வெளிநாட்டு படிப்பு அல்லது வேலைக்கு முயற்சிப்பவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிட்டும். இதுவரை வெளிநாடு செல்லாதவர்களுக்கும் வெளிநாடு வாய்ப்பு கிட்டும். குழந்தைகளால் மன மகிழும் சம்பவங்கள் நடக்கும். எடுக்கும் முயற்சியில் வெற்றி உண்டாகும். வியாபாரத்தில் செய்யும் முதலீடுகள் மறுமுதலீடாக மாறும். தொழிலில், நிலவிய பிரச்சினைகள் குறையும். சிலருக்கு தொழில் மாற்றும் சிந்தனை அதிகரிக்கும். வீடு, வாகன முயற்சி சாத்தியமாகும். சிலருக்கு எதிர்காலம் பற்றிய வீண் பய உணர்வு மனதை வாட்டும். ஆடி அமாவாசை அன்று துர்மரணம் அடைந்தவர்களுக்கு திதி தர்ப்பணம் செய்வது நல்லது.