மிதுனம் - வார பலன்கள்

மிதுனம்- வார ராசிபலன் 21.6.2026 முதல் 27.6.2026 வரை

தொழில் வியாபாரம் சிறப்பாக நடக்கும்.
Mithunam weekly rasipalan
மிதுனம் வார ராசிபலன்
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மிதுனம்

திறமைகள் வெளிப்படும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் தனம் வாக்குக் குடும்ப ஸ்தானம் செல்கிறார். அங்கு உச்சம் பெற்ற குருவுடன் இணைகிறார். வெளியில் தெரியாமல் புதைந்து கிடந்த அனைத்து திறமைகளும் வெளிப்படும். அஞ்சாமல் தைரியமாக எல்லா முயற்சியிலும் ஈடுபடுவீர்கள். உடன் பிறப்புகளிடையே ஒற்றுமை கூடும். சுப விரயங்கள் அதிகரிக்கும். பணிபுரியும் பெண்கள் கடமை உணர்வுடன் செயல்பட்டு நல்ல பெயர் எடுப்பீர்கள். ஒளிமயமான எதிர்காலம் உருவாகும். தொழில் வியாபாரம் சிறப்பாக நடக்கும். கடன் பிரச்சினைகள் கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைத்தாலும் செலவும் உண்டாகும். வேலை இழந்தவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். அசையும், அசையாச் சொத்துக்களால் மேன்மை அடைவீர்கள். புதிய எதிர்பாலின நட்பு கிடைக்கும். மற்றவர்களுக்கு ஜாமீன் பொறுப்பு ஏற்பதை தவிர்க்கவும். செலவை குறைத்து சேமிப்பை அதிகரிக்க ஒளிமயமான எதிர்காலம் உண்டாகும். நோய்க்கான சிகிச்சை பலன் தந்து மன அமைதி கூடும். புண்ணிய யாத்திரைகள் சென்று வருவீர்கள். புதன்கிழமை கற்பக விநாயகரை வழிபடவும்.

`பிரசன்ன ஜோதிடர்'

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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