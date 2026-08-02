மகரம்- வார ராசிபலன் 2.8.2026 முதல் 8.8.2026 வரை

அதிர்ஷ்டம் கூடிவரும் வாரம். ராசிக்கு சூரியன் புதன் குரு, செவ்வாயின் பார்வை உள்ளது. நியாயமாக நேர்மையாக உண்மையாக உழைப்பவர்களுக்கும் சுய ஜாதக ரீதியாக புதன், குரு, சனி, செவ்வாய் தசை நடப்பவர்களுக்கும் செல்வாக்கும், சொல்வாக்கும் உயரும். அதிர்ஷ்டமும், பேரதிர்ஷ்டமும் தரக்கூடிய காலகட்டம். வீண், இழப்புகள், விரயங்கள் நஷ்டங்கள் குறையத் துவங்கும். கடந்த கால இழப்புகளை ஈடு செய்யும் அளவில் லாபங்கள் அதிகரிக்கும். வராக் கடன்கள் வசூலாகும். அடமானத்தில் இருந்த நகை வீடு வந்து சேரும். வீடு மனை தொடர்பான சாதகமான பலன் நடக்கும். விற்காமல் கிடந்த பூர்வீக சொத்துக்களுக்கு நல்ல விலை கிடைக்கும். கடன் தொல்லை குறையும். உங்கள் மேல் தொடரப்பட்ட வழக்குகளுக்காக அபராதம் கட்ட நேரும். பினாமி பெயரில் வாங்கக் கூடிய சொத்துக்கள் பிற்காலத்தில் பயன்படாது. பல நாட்களாக இருந்து வந்த உடல் நல பிரச்னைகள் நீங்குவதோடு, மருத்துவ செலவு வெகுவாக குறையும். தந்தையின் உள்ளுணர்வை புரிந்து கடந்த கால கசப்பான சம்பவங்களை மறக்க முயற்சிப்பீர்கள். ஆடி வெள்ளிக்கிழமை பெண் காவல் தெய்வங்களை வழிபடவும்.