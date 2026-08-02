கடகம் - வார பலன்கள்

கடகம்- வார ராசிபலன் 2.8.2026 முதல் 8.8.2026 வரை

வேலையில் புதிய நட்பு வட்டாரம் உருவாகும்.
Kadagam
Published on

கடகம்

மனக்கவலைகள் குறையும் வாரம். ராசியில் குரு புதன் சூரியன் சேர்க்கை உள்ளது. இது கடக ராசிக்கு முன்னேற்றம் தரக்கூடிய யோகமான காலமாகும். தொழில் முயற்சிகள் பலிதமாகும். வருமானத் தடை அகன்று நிலையான முன்னேற்றம் உண்டாகும். கூட்டுத் தொழிலில் பலன் உண்டு. திண்டாட்டம் மாறி கொண்டாட்டம் உலவும். சமுதாய அங்கீகாரத்தை அதிகரிக்கும் நல்ல தொழில் வாய்ப்புகள் தேடி வரும். ஒரு சிலருக்கு தந்தையின் தொழிலை எடுத்து நடத்த வேண்டிய சூழ்நிலை உண்டாகும். வேலையில் புதிய நட்பு வட்டாரம் உருவாகும். விலகிச் சென்ற நண்பர்கள் மீண்டும் நட்பு பாராட்டுவார்கள். சொத்தை அடமானம் வைத்து சில்லறைக் கடனை அடைப்பீர்கள். கடன் தொல்லையில் இருந்து இடைக்கால நிவாரணம் உண்டாகும். நிலுவையில் உள்ள சம்பள பாக்கிகள் பி.எப். பணம், பாலிசி முதிர்வு தொகை கிடைக்கும். வாடகை வருமானம் தரக் கூடிய சொத்துக்கள் சேரும். தடைபட்ட வாடகை வருமானம் வரத் தொடங்கும். சொத்துக்களுக்கு நல்ல வாடகை கிடைக்கும். ஆடி வெள்ளிக்கிழமை அன்று புனித நீர்நிலைகளில் நீராடவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com