மேஷம்- 2026 ஆனி மாத ராசிபலன்

மேஷ ராசி நேயர்களே!
பராபவ வருடம் ஆளி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, மாதத் தொடக்கத்தில் குரு 4-ம் இடத்தில் உச்சம் பெற்று சஞ்சரிக்கிறார். அவரோடு சுக்ரனும் இணைந்திருக்கிறார். அரத்தாஷ்டம குருவாக இருந்தாலும், அவரது பார்வையால் நல்ல பயன்கள் உங்களுக்கு வந்நிணையும். இருப்பினும் உடல்நலத்தில் மட்டும் சிறுசிறு தொல்லைகள் வந்து அலைமோதும். புதிய தொழில் தொடங்கும் வாய்ப்பு உருவாகும். பயணங்கள் பலன்தரும். இடமாற்றம், வீடு மாற்றம் ஏற்படும் சூழ்நிலை உண்டு. சுபச்செலவுகள் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறுவதோடு கூடுதலான பொறுப்புகளும் வந்துசேரும்.
ஆனி மாதம் 5-ந் தேதி (19.6.2026) அன்று ரிஷப ராசிக்கு செவ்வாய் வருகிறார். உங்கள் ராசிநாதனான அவர் தன ஸ்தானத்திற்கு வருவது நல்ல நேரம்தான். பொருளாதார நிலை சிறப்பாக அமையும். நாலாபுமும் இருந்து நல்ல செய்திகள் வந்துசேரும். உடன்பிறப்புகள் உறுதுணையாக இருப்பர். இடம் வாங்குவது. பூமி வாங்குவது பற்றி சிந்திப்பீர்கள். தொழிலில் இதுவரை ஒத்துவராத கூட்டாளிகள் இப்பொழுது ஒத்துவருவர். மேல் முதலீடு செய்து தொழில் வளர்ச்சி பெருக வழிவகுத்துக் கொடுப்பர். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பணிநிரந்தரம் பற்றிய நல்ல தகவல் வரும்.
கடக ராசியில் சஞ்சரித்து வரும் சுக்ரன், ஆனி 21-ந் தேதி (5.7.2026) அன்று சிம்ம ராசிக்கு செல்கிறார். அங்குள்ள கேதுவோடு இணைந்து சஞ்சரிக்கப்போகிறார். வாழ்க்கைத் துணையோடு கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுத்துச்செல்வது நல்லது. குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் குறையைத் தீர்க்க அதிகம் செலவீடுகள், பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் கேது இருப்பதால் ஆன்மிக நாட்டம் அதிகரிக்கும். புகழ்மிக்க ஆலயங்களுக்குச் சென்று வழிபட்டு வரவேண்டும் என்ற எண்ணம் நிறைவேறும். அண்ணன், தம்பிகளுக்குள் இருந்த அரசல் புரசல்கள் மாறும் பாகப்பிரிவினைகள் சுமுகமாக முடிய வழிபிறக்கும். பூர்வீக சொத்துக்களை பெறுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பணியில் இருந்த தொய்வு அகலும். சகப் பணியாளர்களின் ஆதரவோடு முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.
சனி வக்ரம்
ஆவி 31-ந் தேதி (15.7.2026) அன்று மீன ராசியில் சனி வக்ரம் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிக்கு 10, 11 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் சனி பகவான் தொழில் ஸ்தானம் மற்றும் லாப ஸ்தானத்திற்கு அதிபதியான அவர், வக்ரம் பெறுவது அவ்வளவு நல்லதல்ல. அதே சமயம் குருவின் பார்வை சனியின் மீது பதிவதால் அதன் கடுமை குறையும் எனவே தொழிவில் இருந்த குறுக்கீடுகள் படிப்படியாக அகலும்
சனியின் பார்வை 2, 6, 9 ஆகிய இடங்களில் பதிகிறது. வக்ரம் பெற்ற சனியின் பார்வை என்பதால் குடும்பத்தில் சில குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு அகலும் நிம்மதி கிடைக்க குலதெய்வப் பிரார்த்தனைகளையும், இஷ்ட தெய்வப் பிரார்த்தனைகளையும் மேற்கொள்வது நல்லது. உத்தியோகத்தில் ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் எதிர்பாராத விதத்தில் வந்துசேரும். அதே சமயம் பெற்றோர் வழியில் கொஞ்சம் ஆதரவு குறைய லாம். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்கள் விழிப்புணர்ச்சியோடு இருக்க வேண்டிய நேரம் இது. கூட்டாளிகளால் ஏமாற்றங்களைச் சந்திக்காமல் இருக்க அவ்வப்போது கணக்குகளை சரிபார்த்துக் கொள்வது நல்லது.
பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு தலைமைப் பொறுப்புகள் தானாக தேடிவரலாம். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு கூடுதல் லாபம் வரும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு கேட்ட சலுகைகள் கிடைக்கும். கலைஞர்களுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் சாதகமாக அமையும்.
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்!-
ஜூன்: 15, 18, 19, 29, 30, ஜூலை: 5, 6, 11, 12, 15, 16.
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம்: மஞ்சள்.