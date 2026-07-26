கும்பம்- 2026 வார ராசிபலன் 26.7.2026 முதல் 1.8.2026 வரை

பொறுப்புகள், கடமைகள் அதிகரிக்கும் வாரம். பூர்வ புண்ணிய ஸ்தான அதிபதி புதன் ஆட்சி பலம் பெறுகிறார். பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் பலம் பெறுகிறது. தெய்வானுகூலமும், அதிர்ஷ்டமும் வழி நடத்தும். குடும்பத்தில் சுப காரியப் பேச்சு வார்த்தை நடக்கும். அதிர்ஷ்டம் சார்ந்த செயல்களில் ஆர்வம் கூடும். கை விட்டு போன சொத்துக்கள் வீடு தேடி வர வாய்ப்புள்ளது. விற்று விட்ட பூர்வீக சொத்துக்களை திரும்ப வாங்க முயற்சி செய்வீர்கள். பிறரை நம்பி களத்தில் இறங்கி ஏமாற்றம் அடைந்த நீங்கள் சுய நம்பிக்கையில் இழந்தததை ஈடுகட்டுவீர்கள். இதுவரை உங்களைத் துரத்திய அவமானம், நஷ்டம், கவலைகள் விலகும். எதிர்காலத்தில் உங்கள் பெயர் பிரகாசிக்குமளவு புகழ், பெருமை, கவுரவம் சேரும். ஜனன கால ஜாதரீதியாக சாதகமான தசாபுக்திகள் நடந்தால் நன்மையின் அளவை அளவிட முடியாத வளர்ச்சி உண்டு. பொருளாதார பற்றாக்குறை அகலும். புகழ், அந்தஸ்து, ஆளுமை அதிகரிக்கும். இனம் புரியாத கவலைகள் குறையும். ஆடி வெள்ளிக்கிழமை உடல் ஊனமுற்ற வர்களுக்கு உணவு உடை தானம் வழங்கவும்.