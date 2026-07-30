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வாட்ஸ்அப் வெப் வெர்ஷனில் வேற லெவல்அப்டேட்!

வாட்ஸ்அப் செயலியில் புதிய அப்டேட் வழங்கும் அம்சங்கள் உலகளவில் வெளியிடப்பட இருக்கிறது.
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உலகளவில் முன்னணி குறுந்தகவல் செயலி வாட்ஸ்அப், அவ்வப்போது புதுப்துபு அம்சங்களை வழங்கி பயனர் அனுபவத்தை மேம்படுத்தி வருகிறது. அந்த வரிசையில், வாட்ஸ்அப் தனது இணைய வெர்ஷனில் அழைப்புகளை மேம்படுத்தும் புதிய அப்டேட் வழங்கியுள்ளது.

வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் நிறுவனம் தனது வெப் வெர்ஷனில் காலிங் வசதியை வழங்குகிறது. இதன் மூலம் பயனர்கள் டெஸ்க்டாப் ஆப் இன்றி வாட்ஸ்அப் வெப் மூலம் க்ரூப் ஆடியோ மற்றும் வீடியோ கால் மேற்கொள்ளலாம்.

புது அப்டேட்:

புதிய அப்டேட் மூலம் பயனர்கள் க்ரூப் ஆடியோ மற்றும் க்ரூப் வீடியோ கால்களை வெப் பிரவுசரில் இருந்தபடியே மேற்கொள்ள முடியும். இதற்காக டெக்ஸ்டாப் செயலியை இன்ஸ்டால் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதுதவிர பயனர்கள் ஸ்கிரீன் ஷேரிங், எமோஜி ரியாக்ஷன், பிரத்யேக Calls Tab, கால் ஹிஸ்டரி மற்றும் காண்டாக்ட் உள்ளிட்ட ஆப்ஷன்கள் வழங்கப்படுகிறது.

இணைய வெர்ஷனில் மேற்கொள்ளப்படும் வாட்ஸ்அப் அழைப்புகளும் முழுமையாக என்க்ரிப்ட் செய்யப்படும் என வாட்ஸ்அப் தெரிவித்துள்ளது. இந்த சேவையில் எவ்வித கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை என்றும் இது முற்றிலும் இலவசமாகவே வழங்கப்படுவதாக வாட்ஸ்அப் தெரிவித்துள்ளது.

புதிய அம்சங்கள்:

வாட்ஸ்அப் அழைப்புகளில் வழங்கப்பட்டுள்ள புதிய அப்டேட் வழக்கமான காலிங் அம்சங்களுடன் கால் டிரான்ஸ்ஃபர், வெயிட்டிங் ரூம், குயிக் ஹெச்.டி., நாய்ஸ் சப்ரெஷன் போன்ற வசதிகளுடன் வருகிறது.

இதில் கால் டிரான்ஸ்ஃபர் அம்சம் கொண்டு பயனர்கள் அழைப்பை துண்டிக்காமல் நேரடியாக ஆக்டிவ் க்ரூப் கால்-இல் இணைய முடியும். ஸ்மார்ட்போன் அல்லது டேப்லெட் கொண்டு அழைப்புகளை மேற்கொண்டு அதனை வாட்ஸ்அப் வெப் அல்லது டெக்ஸ்டாப் செயலியில் தொடர முடியும்.

வெயிட்டிங் ரூம் அம்சம் கொண்டு பயனர்கள் க்ரூப் கால்களில் லின்க் இன்றி இணைய அனுமதிக்கிறது. வாட்ஸ்அப் கால் லின்க் உருவாக்கும் போது, பயனர்கள் “Require approval to join” ஆப்ஷனை செயல்படுத்தலாம். இவ்வாறு செய்யும் போது அழைப்பாளர்கள் அழைப்பிற்கு முன் காத்திருக்க செய்கிறது.

குயிக் ஹெச்.டி. அம்சம் அழைப்பு தொடங்கிய சில நொடிகளில் ஹெச்.டி. வீடியோ ஆப்ஷனை செயல்படுத்திவிடும். நாய்ஸ் சப்ரெஷன் வசதி அழைப்புகளின் போது பின்னணியில் இருக்கும் இரைச்சல் மற்றும் சத்தத்தை குறைத்து அழைப்பின் தரத்தை மேம்படுத்தும். இந்த அம்சத்தை இன்-கால் செட்டிங்ஸ்-இல் எப்போது வேண்டுமானாலும் செயல்படுத்த முடியும்.

வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் இந்த அம்சங்களை உலகளவில் வரும் வாரங்களில் வெளியிடும் என்று தெரிவித்துள்ளது.

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Maalai Malar
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