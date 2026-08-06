ஸ்பாடிஃபை பிரீமியம் சந்தா முற்றிலும் இலவசம் - எப்படி தெரியுமா?

இந்தியாவில் வாடிக்கையாளர்களை ஈர்ப்பதற்காக பிராண்டுகள் பயன்படுத்தும் சமீபத்திய மதிப்புக்கூட்டு சேவையாக ஸ்பாட்டிஃபை பிரீமியம் உருவெடுத்துள்ளது. ஆடியோ பிராண்டான போட் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான வோடபோன் ஐடியா ஆகியவை தனித்தனியாக ஸ்பாட்டிஃபை பிரீமியத்துடன் கூட்டாண்மைகளை அறிவித்துள்ளன.
பயனர்களுக்கு மேலும் முழுமையான பொழுதுபோக்கு அனுபவத்தை வழங்குவதற்காக, இந்த மியூசிக் ஸ்ட்ரீமிங் சேவையை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் மற்றும் ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களுடன் இணைத்து வழங்குகின்றன.
போட் நிறுவனம் தனது ஆடியோ ஹார்டுவேரை ஸ்பாடிஃபை பிரீமியம் (Spotify Premium) சந்தாக்களுடன் இணைத்து வரும் வேளையில், வோடபோன் ஐடியா (Vi) நிறுவனம் இந்த ஸ்ட்ரீமிங் சேவையை, ஏற்கனவே உள்ள தனது டேட்டா மற்றும் பொழுதுபோக்கு பலன்களுடன் சேர்த்து, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரீபெய்ட் ரீசார்ஜ்களிலும் ஒருங்கிணைத்து வழங்குகிறது.
ஸ்பாட்டிஃபை பிரீமியத்துடன் ஒரு கூட்டாணியை போட் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது . இதன் கீழ், தகுதியான ஆடியோ தயாரிப்புகளுடன் நான்கு மாத ஸ்பாட்டிஃபை பிரீமியம் சந்தா வழங்கப்படும். இந்த சந்தா முதல் 12 வாரங்களுக்கு இலவசம். மேலும், இது பயனர்களுக்கு விளம்பரமில்லா இசையை கேட்கவும், ஆஃப்லைன் பதிவிறக்கம் மற்றும் உயர்தர ஆடியோ ஆகியவற்றை பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது.
ஆடியோ பிராண்டுகள், தங்கள் தயாரிப்புகளை வேறுபடுத்தி காட்டுவதற்காக, அம்சங்கள் தவிர்த்து ஒருங்கிணைந்த சேவைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் நன்மைகள் மூலம் அதிகளவில் கவனம் செலுத்துகின்றன. புதிய சாதனங்களை வாங்கும் போது ஸ்ட்ரீமிங் சந்தா, கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் அல்லது கேமிங் சலுகைகளை வழங்கும் ஸ்மார்ட்போன் பிராண்டுகளும் இதே போன்ற உத்திகளை கையாண்டுள்ளன.
தனித்தனியாக, வோடபோன் ஐடியா நிறுவனம் கூடுதல் கட்டணம் இல்லாமல் ஸ்பாட்டிஃபை பிரீமியத்தை உள்ளடக்கிய மூன்று ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதன் முதன்மை திட்டமான ரூ. 435 நான்-ஸ்டாப் ஹீரோ பிளான், அன்லிமிட்டெட் 4G/5G டேட்டா, அன்லிமிட்டெட் வாய்ஸ் கால், ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்., ஜியோஹாட்ஸ்டார் (மொபைல்) மற்றும் 28 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் கூடிய ஸ்பாட்டிஃபை பிரீமியம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது.
இதற்கிடையில், ரூ.230 ஆட்-ஆன் பேக்கில் 30ஜிபி அதிவேக டேட்டா, ஸ்பாட்டிஃபை பிரீமியம் மற்றும் ஜியோஹாட்ஸ்டார், ஜீ5, சோனிலிவ், லயன்ஸ்கேட் ப்ளே மற்றும் ஃபேன்கோட் உள்ளிட்ட 20-க்கும் மேற்பட்ட OTT தளங்களுக்கான சேவையும் அடங்கும்.