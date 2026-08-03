பருவமழைக் காலம்: வாகன ஓட்டிகளுக்கு முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்பு வழிமுறைகள்

பருவமழை குளிர்ச்சியான காலநிலையை கொண்டுவந்து, வாகனம் ஓட்டுவதற்கு மிகவும் சவாலான சூழ்நிலைகளை உருவாக்குகிறது. ஈரமான சாலைகள் மறைந்திருக்கும் பள்ளங்கள் குறைந்த பார்வைத் தெளிவு மற்றும் நீர் தேக்கம் ஆகியவை விபத்துகள் மற்றும் எதிர்பாராத பழுதுகளின் அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும்.
வாகன ஓட்டிகள் மழைக்காலத்தில் உங்கள் வாகனத்தை தயார் செய்வதற்கு விலையுயர்ந்த பழுதுபார்ப்புகள் தேவையில்லை. சில முன்னெச்சரிக்கை சோதனைகளை செய்தாலே, பாதுகாப்பை மேம்படுத்தி, இயந்திரக் கோளாறுகளை குறைத்து, அன்றாட ஓட்டுதலை மேலும் நம்பகமானதாக மாற்றவும் முடியும்.
ஈரமான சாலைகளில் பிடிப்பை நிலைநிறுத்துவதில் டயர்கள் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. டயரின் பட்டனை சரிபார்த்து, தேய்ந்த டயர்களை மாற்ற வேண்டும். ஏனெனில், பட்டனின் தடிமம் தண்ணீரை வெளியேற்றும் திறனைக் குறைத்து, நீர்ச்சறுக்கு அபாயத்தை அதிகரிக்கின்றன.
உதிரிச் சக்கரம் உட்பட, டயர்களின் காற்றழுத்தத்தையும் சரிபார்க்க வேண்டும். ஏனெனில், தவறான காற்றழுத்தம் ஏற்பட்டால் பிரேக்கிங் மற்றும் கையாளுதல் பாதிக்கக்கூடும்.
கனமழையின் போது நல்ல பார்வைத் தெளிவு அவசியம். அதற்கு வைப்பர்கள், கோடுகள் படியாமலும் சத்தம் எழுப்பாமலும் விண்ட்ஷீல்டைச் சுத்தம் செய்வதை உறுதிசெய்யவும். அவை கண்ணாடியை சரியாகச் சுத்தம் செய்யத் தவறினாலோ, அவற்றை மாற்ற வேண்டும்.
மேலும், சாலையில் உள்ள சேற்றை திறம்பட அகற்ற, விண்ட்ஷீல்ட் வாஷர் திரவத்தை நிரப்ப வேண்டும். பருவமழைக் காலத்தில் பார்வைத் தெளிவு குறைவதால், வாகனத்தில் உள்ள விளக்குகள் சீராக இயங்குவது குறித்து கவனிக்க வேண்டும்.
முகப்பு விளக்குகள், பின்புற விளக்குகள், பிரேக் விளக்குகள், இண்டிகேட்டர்கள், ரிவர்ஸ் விளக்குகள் மற்றும் பனி விளக்குகளைச் சரிபார்க்க வேண்டும். தேவைப்பட்டால், பழுதடைந்த பல்புகளை மாற்றவும் மற்றும் மங்கலான முகப்பு விளக்கு லென்ஸ்களை சுத்தம் செய்யவும் வேண்டும்.
ஈரமான சாலைகளில் கூட பிரேக்குகள் சீராக செயல்பட வேண்டும். அசாதாரணமான சத்தங்கள், அதிர்வுகள் அல்லது நிறுத்துவதற்கு அதிக தூரம் தேவைப்படுவதை நீங்கள் கவனித்தால், பிரேக் அமைப்பை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
தேங்கி நிற்கும் தண்ணீரில் வாகனம் ஓட்டிய பிறகு, பிரேக் பாகங்கள் உலர உதவுவதற்காக சில வினாடிகளுக்கு மெதுவாக பிரேக்குகளை அழுத்தவும். பழைய பேட்டரி மழைக்காலத்தில் பழுதடைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.
டெர்மினல்களில் அரிப்பு உள்ளதா எனச் சரிபார்க்கவும், அனைத்து இணைப்புகளும் பாதுகாப்பாக உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்யவும். மேலும், பேட்டரி பல ஆண்டுகள் பழமையானதாக இருந்தாலோ அல்லது பலவீனத்தின் அறிகுறிகளைக் காட்டினாலோ, அதைச் சோதித்துப் பார்க்கவும்.
என்ஜின் ஆயில், கூலண்ட், பிரேக் ஃப்ளூயிட், தேவைப்படும் இடங்களில் பவர் ஸ்டீயரிங் ஃப்ளூயிட் மற்றும் விண்ட்ஷீல்ட் வாஷர் ஃப்ளூயிட் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்யவும். சரியான திரவ அளவுகளைப் பராமரிப்பது, பருவமழைக் காலத்தில் தேவையற்ற இயந்திரச் சிக்கல்களைத் தடுக்க உதவுகிறது.
கேபினைக் குளிர்விப்பது மட்டுமின்றி, ஏர் கண்டிஷனர் காற்றில் உள்ள ஈரப்பதத்தை அகற்றவும், விண்ட்ஷீல்டில் பனி படிவதைத் தடுக்கவும் உதவுகிறது. குளிர்விக்கும் செயல்திறன் குறைந்திருந்தாலோ அல்லது விண்ட்ஷீல்டு தெளிவடைய அதிக நேரம் எடுத்தாலோ, அந்த அமைப்பை ஆய்வு செய்யுங்கள்.
கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்களைச் சுற்றியுள்ள சேதமடைந்த ரப்பர் பீடிங், மழைநீர் கேபினுக்குள் நுழைய அனுமதிக்கக்கூடும். விரிசல்கள், இடைவெளிகள் அல்லது இறுகிய சீல்கள் உள்ளதா எனச் சரிபார்த்து, ஈரமான உட்புறங்கள் விரும்பத்தகாத துர்நாற்றங்கள் மற்றும் ஏற்படக்கூடிய மின்சாரச் சிக்கல்களைத் தவிர்க்க, தேவைப்பட்டால் அவற்றை மாற்றவும் வேண்டும்.
மழைக்காலத்தில் காரில் அடிப்படை அவசரக்கால உபகரணங்களை வைத்திருப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். சாலையில் உங்களுக்குச் சிக்கல் ஏற்பட்டால், கைவிளக்கு, ஜம்பர் கேபிள்கள், டயர் காற்றூதி, பஞ்சர் சரி செய்யும் கருவி, இழுப்புக் கயிறு. முதலுதவிப் பெட்டி, ஒளிரும் எச்சரிக்கை முக்கோணம், தொலைபேசி சார்ஜர், குடை மற்றும் நீர்ப்புகா கையுறைகள் ஆகிய அனைத்தும் கை கொடுக்கும்.
கனமழையின் போது குறைந்த வேகத்தில் ஓட்டுங்கள் மற்றும் முன்னால் செல்லும் வாகனத்திலிருந்து அதிக தூரத்தை கடைபிடியுங்கள். ஈரமான சாலைகளில் திடீரென ஸ்டீயரிங்கை திருப்புதுவது அல்லது பிரேக் பிடிப்பதை தவிர்க்கவும்.
வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதியின் ஆழம் குறித்து உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால், அதன் வழியாக வாகனம் ஓட்டுவதைத் தவிர்க்கவும். ஏனெனில் தண்ணீர் என்ஜின், டிரான்ஸ்மிஷன் மற்றும் மின் பாகங்களைச் சேதப்படுத்தக்கூடும்.
மழைக்காலத்தில் வழக்கமான பராமரிப்புப் பணிகளையும் தாமதப்படுத்தக் கூடாது. தேய்ந்த டயர்கள், பலவீனமான பேட்டரிகள் அல்லது திறனற்ற வைப்பர்கள் போன்றவற்றை முன்கூட்டியே சரிசெய்வது, எதிர்பாராத பழுதுகளைத் தவிர்க்க உதவும்.
பருவமழைக்கு உங்கள் காரைத் தயார் செய்வது என்பது பெரும்பாலும் தடுப்புப் பராமரிப்பைப் பற்றியதே ஆகும். டயர்கள், பிரேக்குகள், பேட்டரி, வைப்பர்கள் மற்றும் விளக்குகளை ஆய்வு செய்வது போன்ற எளிய சோதனைகள் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும், பழுதுபார்ப்புச் செலவுகளைக் குறைக்கவும் உதவும்.