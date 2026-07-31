பணமின்றி பொருட்களை வாங்கும் வசதி - ப்ளிப்கார்ட் பே லேட்டர் இந்தியாவில் அறிமுகம்!

முன்னணி ஆன்லைன் வர்த்தக வலைதளமான ப்ளிப்கார்ட், இந்தியாவில் 'ப்ளிப்கார்ட் பே லேட்டர்' சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த சேவையானது, வாடிக்கையாளர்களுக்கு நெகிழ்வான கடன் வசதியை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அம்சத்தை கொண்டு வாடிக்கையாளர்கள் தாங்கள் வாங்கிய பொருட்களை, பணம் செலுத்தும் இடத்திலேயே நேரடியாகத் தேர்ந்தெடுத்து, வசதியான திருப்பி செலுத்தும் விருப்பங்களை தேர்வு செய்யலாம். 'ப்ளிப்கார்ட் பே லேட்டர்' சேவையானது பல்வேறு தளங்களில் கிடைக்கும் என உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிறுவனம், பேயு ஃபைனான்ஸ் (PayU Finance) உடன் இணைந்து இந்தக் கடன் சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் வாடிக்கையாளர்கள் மூன்று திருப்பிச் செலுத்தும் விருப்பங்களை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
நேற்று (வியாழக்கிழமை) ஒரு வலைப்பதிவின் மூலம், ப்ளிப்கார்ட் குழுமம் 'ப்ளிப்கார்ட் பே லேட்டர்' சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த சேவை ப்ளிப்கார்ட், மிந்த்ரா மற்றும் ப்ளிப்கார்ட் மினிட்ஸ் ஆகியவற்றில் கிடைக்கும். இது மூன்று திருப்பி செலுத்தும் விருப்பங்களை வழங்குகிறது.
முதலாவது 'பே லேட்டர்' சேவையாகும், இது அன்றாடம் வாங்கிய பொருட்களை திருப்பி செலுத்த 30 நாட்கள் வரை அவகாசம் வழங்குகிறது. 'பே இன் 3' விருப்பம், கட்டணத்தை மூன்று தவணைகளாக பிரிக்கிறது. மூன்றாவது விருப்பம் EMI திட்டங்கள் ஆகும்.
இவை ஸ்மார்ட்போன்கள், எலக்ட்ரானிக்ஸ், வீட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் ஃபர்னிச்சர் போன்ற அதிக மதிப்புள்ள பொருட்களுக்கு மூன்று முதல் 12 மாதங்கள் வரையிலான தவணைகளை வழங்குகின்றன. இந்த மாத தவணை திட்டத்தை, ப்ளிப்கார்ட் மினிட்ஸ் (Flipkart Minutes), ஃபேஷன், அழகு, வீடு மற்றும் பொது வணிக பிரிவுகளில் அடிக்கடி செய்யப்படும் குறைந்த மதிப்புள்ள பொருட்களை வாங்கவும் பயன்படுத்தலாம்.
முன்னர் குறிப்பிட்டபடி, ப்ளிப்கார்ட் பே லேட்டர் (Flipkart Pay Later) திட்டமானது, பே-யு (PayU) வங்கி சாரா நிதி நிறுவன பிரிவான பே-யு ஃபைனான்ஸ் (PayU Finance) உடன் இணைந்து தொடங்கப்பட்டது.
ப்ளிப்கார்ட் ஏற்கனவே யுபிஐ (UPI), வாலெட்கள், கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டுகள், நெட் பேங்கிங் மற்றும் மாத தவணை சலுகைகளை பயன்படுத்தி பணம் செலுத்த வாடிக்கையாளர்களை அனுமதிக்கிறது.
ப்ளிப்கார்ட் நிறுவனம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தகுதியான பொருட்கள் மற்றும் இடங்களுக்கு கேஷ் ஆன் டெலிவரி (COD) சேவையை வழங்குகிறது. ப்ளிப்கார்ட் கிஃப்ட் கார்டுகள் மற்றும் வவுச்சர்களை செக் அவுட்-இன் போது பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.