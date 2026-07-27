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6 மாதங்களுக்கு ரூ. 1,449/- மட்டுமே... வேற லெவல் ஆஃபர் அறிவித்த பி.எஸ்.என்.எல்.

இதற்கான லேண்ட்லைன் சாதனத்தை வாடிக்கையாளர்கள் தனியாக வாங்க வேண்டியிருக்கும்.
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மத்திய அரசு தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான பி.எஸ்.என்.எல். வெறும் ரூ. 1,449 விலையில் ஆறு மாத கால பிராட்பேண்ட் (broadband) திட்டத்தை வழங்குகிறது. மற்ற சேவை வழங்குநர்களின் திட்டங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், இது மிகவும் மலிவான ஒரு திட்டமாகும்.

மற்ற நிறுவனங்களில் சில திட்டங்கள் ஒரு மாதத்திற்கே ரூ. 1,000-க்கும் அதிகமான விலையை கொண்டுள்ளன. ரூ. 1,449 மதிப்பிலான இந்த திட்டம் ஆறு மாத கால வேலிடிட்டி கொண்டிருந்தாலும், இதில் வேகம் மற்றும் டேட்டா பயன்பாடு ஆகியவை குறைவாகவே உள்ளன. இருப்பினும், பயனர்களுக்கு இதில் OTT (ஓவர்-தி-டாப்) சேவையை பெற முடியும்.

இலக்கு:

இத்திட்டம் இந்தியாவின் கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் நுகர்வோருக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பி.எஸ்.என்.எல். இதனை 'ரூரல் என்ட்ரி பிளான்' (Rural Entry Plan) என்று அழைக்கிறது; இது ஒரு மாத காலத்திற்கும் கிடைக்கிறது. ஒரு மாத காலத் திட்டத்திற்கு ரூ. 259 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.

ஆறு மாத காலத் திட்டமாகத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, ​​மாதத்திற்கான கட்டணம் தோராயமாக ரூ. 241-ஆகக் குறைகிறது. குறிப்பிடப்பட்ட மொத்தத் தொகைக்கு வரி (taxes) கூடுதலாகச் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இப்போது இதன் செலவு விவரங்களைப் பார்ப்போம்.

கட்டண விவரங்கள்:

பி.எஸ்.என்.எல்.-இன் ரூ. 1,449 பிராட்பேண்ட் திட்டம், 25 Mbps வேகம் மற்றும் 700GB வரையிலான டேட்டாவுடன் வருகிறது. நியாயமான பயன்பாட்டு கொள்கையின் (FUP) வரம்பிற்குட்பட்ட டேட்டா தீர்ந்த பிறகு, இணைய வேகம் 2 Mbps-ஆக குறைகிறது.

இத்திட்டத்தில் பயனர்களுக்கு அன்லிமிட்டெட் வாய்ஸ் காலிங் (voice calling) வசதி கிடைக்கிறது; ஆனால் இது லேண்ட்லைன் (landline) மூலமான அழைப்பு வசதியாகும், எனவே இதற்கான லேண்ட்லைன் சாதனத்தை வாடிக்கையாளர்கள் தனியாக வாங்க வேண்டியிருக்கும்.

கிராமப்புற வீடுகளில் பிராட்பேண்ட் சேவையை விரிவுபடுத்தவும், அதற்கான தேவையை உருவாக்கவும் இத்திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்படுட்டுள்ளதாக பி.எஸ்.என்.எல். தெரிவித்துள்ளது. இத்திட்டத்துடன் 'பிரசார் பாரதி (WAVES) பிரீமியம்' (Prasar Bharati (WAVES) Premium) எனும் OTT சேவையை பெறும் வசதியும் கிடைக்கிறது. இத்திட்டம் ஆறு மாத கால செல்லுபடியாகும் தன்மையை கொண்டுள்ளது.

பிஎஸ்என்எல்
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broadband plan
பிராட்பேண்ட்
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