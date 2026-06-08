மேம்பட்ட சிரி, லிக்விட் கிளாஸ்: அசத்தல் அப்டேட்களை அடுக்கிய ஆப்பிள்

ஆப்பிள் நிறுவனம், தனது சர்வதேச டெவலப்பர்கள் மாநாடு (WWDC) 2026-இன் முக்கிய உரையில், மென்பொருள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான பல மேம்படுத்தல்களை வெளியிட்டது. இதில், புதுப்பிக்கப்பட்ட சிரி (Siri) ஏஐ அசிஸ்டண்ட், சாதனத்தில் மேம்படுத்தப்பட்ட தேடல் வசதிகள் மற்றும் அதன் லிக்விட் கிளாஸ் (Liquid Glass) வடிவமைப்புக்கான மேம்படுத்தல்கள் ஆகியவை முதன்மை அம்சங்களாக இடம்பெற்றன.
ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது நீண்டகால செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) உத்தி குறித்து டெவலப்பர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு உறுதியளிக்கும் நோக்கில், இந்த ஆண்டு இறுதியில் ஜான் டெர்னஸிடம் தலைமைப் பொறுப்பை ஒப்படைப்பதற்கு முன்பு, பதவியில் இருந்து விலகும் தலைமைச் செயல் அதிகாரி டிம் குக் ஆற்றிய இறுதி WWDC சிறப்புரையாகவும் இந்த வருடாந்திர டெவலப்பர் நிகழ்வு அமைந்தது.
சிரி ஏஐ:
ஆப்பிள் நிறுவனம், சிரி ஏஐ சேவையை அறிமுகப்படுத்தியதுடன், அதை ஆப்பிள் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலம் இயக்கப்படும், குறிப்பிடத்தக்க அளவு மேம்பட்ட அசிஸ்டண்ட் என்றும் விவரித்துள்ளது. மேம்படுத்தப்பட்ட சிரி, தனிப்பட்ட சூழலைப் புரிந்துகொள்ளும் என்றும், பயனர்களுடன் மிகவும் இயல்பாக உரையாடும் என்றும், செயலிகளால் என்ன செய்ய முடியும் என்பதைச் சிறப்பாக புரிந்துகொள்ளும் என்றும் அந்நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
மேம்பட்ட சர்ச் அம்சம்:
ஸ்பாட்லைட் மற்றும் பிற சிஸ்டம் அம்சங்களுக்கு ஆற்றலளிக்கும் தேடல் உள்கட்டமைப்பில் ஒரு பெரிய சீரமைப்பையும் ஆப்பிள் வெளியிட்டது.செயல்திறன் மற்றும் நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்துவதற்காகவும், உள்ளடக்கம் உருவாக்கப்படும்போதே சாதனங்கள் அதை அட்டவணைப்படுத்த வழிவகை செய்வதற்காகவும், தனது கணினித் தேடல் அட்டவணையை மறுசீரமைத்துள்ளதாக ஆப்பிள் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்தப் புதுப்பிப்பு, மெயில் உட்பட அனைத்து செயலிகளிலும் தேடல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
லிக்விட் கிளாஸ் அப்டேட்:
தனது லிக்விட் கிளாஸ் வடிவமைப்பு மொழியை அறிமுகப்படுத்திய ஓராண்டுக்குப் பிறகு, அதன் பயன்பாடு மற்றும் செயல்திறன் ஆகியவற்றை மேம்படுத்தும் நோக்கில் மேலும் சில அப்டேட்களை ஆப்பிள் அறிவித்துள்ளது. வாசிப்பு திறனையும் துரிதப் பதிலளிப்பையும் மேம்படுத்துவதற்காக, ஆப்பிள் உரை லேபிள்கள், கருவிப்பட்டைகள் மற்றும் அசைவூட்டங்களையும் சரிசெய்துள்ளது.
சிரியைத் தவிர, ஆப்பிள் நிறுவனம் செயற்கை நுண்ணறிவால் இயங்கும் பல புதிய அனுபவங்களை முன்னிலைப்படுத்தியது. அந்நிறுவனம், ஏற்கனவே உள்ள புகைப்படங்களில் இருந்து புதிய கோணங்களை உருவாக்க செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் 3D மாடலிங்கை பயன்படுத்தும் 'ஸ்பேஷியல் ரீஃப்ரேமிங்' என்ற அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்தியது.
கடவுச்சொற்கள் செயலியில் ஏஐ
ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது கடவுச்சொற்கள் செயலியில் உள்ள புதிய செயல்பாட்டின் மூலம், ஏஐ அசிஸ்டண்ட்களை இன்னும் ஆழமாக பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளதை உணர்த்தியுள்ளது. ஆப்பிள் இன்டெலிஜென்ஸ், சஃபாரியுடன் இணைந்து செயல்பட்டு, பலவீனமான அல்லது சமரசம் செய்யப்பட்ட கடவுச்சொற்களை தானாகவே கண்டறிந்து, பயனரின் சார்பாக வலைத்தளங்களுக்குச் சென்று அவற்றை புதுப்பிக்கும் என்று அந்நிறுவனம் கூறியுள்ளது.