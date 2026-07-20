ஐபோன்களின் விலை 11% வரை உயர்த்திய ஆப்பிள்

ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது வன்பொருள் மற்றும் சேவைகள் சார்ந்த தயாரிப்புகளில் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வரும் விலை உயர்வுகளின் சமீபத்திய விரிவாக்கமாக, ஜப்பான் நாட்டில் பல ஐபோன் மாடல்களின் விலைகளை 11.3 சதவீதம் வரை உயர்த்தியுள்ளது.
ஜப்பானில் உள்ள ஆப்பிள் ஆன்லைன் ஸ்டோரில், ஐபோன் 16, ஐபோன் 17e, ஐபோன் 17, ஐபோன் ஏர், ஐபோன் 17 ப்ரோ மற்றும் ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் ஆகிய மாடல்களுக்கு இந்த திருத்தப்பட்ட விலைகள் பொருந்தும்.
முந்தைய விலை உயர்வு:
கடந்த மாதம் ஆப்பிள் நிறுவனம் உலகளவில் தனது மேக் மற்றும் ஐபேட் மாடல்களின் விலைகளை உயர்த்தியதை தொடர்ந்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அந்நிறுவனம் பல சந்தைகளில் ஆப்பிள் மியூசிக் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடுகளில் ஐகிளவுட் பிளஸ் ஆகியவற்றின் விலைகளையும் உயர்த்தியுள்ளது.
ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் மாடலின் விலை 194,800 யென்னில் இருந்து 214,800 யென்னாக உயர்ந்துள்ளது, இது சுமார் 10.3 சதவிகித அதிகரிப்பை குறிக்கிறது. ஐபோன் 17 ப்ரோ விலை இப்போது 179,800 யென்னிலிருந்து 194,800 யென்னாக உயர்ந்துள்ளது, இது சுமார் 8.3 சதவிகித அதிகரிப்பாகும்.
ஆப்பிள் நிறுவனம் ஐபோன் ஏர் மாடலின் விலையை 159,800 யென்னிலிருந்து 177,800 யென்னாக உயர்த்தியுள்ளது. இதன் மூலம், பாதிக்கப்பட்ட மாடல்களிலேயே சுமார் 11.3 சதவீதம் என்ற மிகப்பெரிய விலை உயர்வை இது பதிவு செய்துள்ளது.
முந்தைய விலையான 129,800 யென்னுடன் ஒப்பிடுகையில், சாதாரண ஐபோன் 17-இன் விலை இப்போது 142,800 யென்னாக உயர்ந்துள்ளது, இது சுமார் 10 சதவிகித அதிகரிப்பைக் குறிக்கிறது.
இதற்கிடையில், ஐபோன் 17e-யின் விலை 99,800 யென்னிலிருந்து 107,800 யென்னாக உயர்ந்துள்ளது, இது சுமார் 8 சதவிகித அதிகரிப்பாகும். பழைய ஐபோன் 16-இன் விலை 114,800 யென்னிலிருந்து தற்போது 124,800 யென்னாக உயர்ந்துள்ளது, இது சுமார் 8.7 சதவிகித உயர்வாகும்.
ஜப்பானில் சமீபத்திய ஐபோன் விலை உயர்வுகளுக்கு ஆப்பிள் நிறுவனம் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்தை அறிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக ஜப்பானிய யென்னின் மதிப்பு சரிந்ததன் பின்னணியில் இந்த விலை உயர்வுகள் ஏற்பட்டுள்ளன, இது உள்ளூர் விலைகளை சரிசெய்ய ஆப்பிள் எடுத்த முடிவுக்கு ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம்.
அந்த நிறுவனம் அமெரிக்காவில் இதுபோன்ற ஐபோன் விலை உயர்வுகளை அறிமுகப்படுத்தவில்லை, மேலும் தற்போதுள்ள ஐபோன் விலைகளில் ஒரு பரந்த உலகளாவிய திருத்தம் செய்வதற்கான அறிகுறிகளும் இல்லை. இருப்பினும், ஆப்பிள் நிறுவனம் மற்ற பல தயாரிப்பு வகைகளில் விலைகளை உயர்த்திய சிறிது காலத்திலேயே இந்த உயர்வு நிகழ்ந்துள்ளதால், இந்த முன்னேற்றம் குறிப்பிடத்தக்கதாக உள்ளது.
ஆப்பிள் விலை உயர்வு:
தொடர்ந்து நிலவி வரும் உலகளாவிய மெமரி சிப் பற்றாக்குறை மற்றும் கடுமையாக உயர்ந்து வரும் உதிரிபாகங்களின் விலைகளைக் காரணம் காட்டி, கடந்த மாதம் ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது மேக் மற்றும் ஐபேட் வரிசைகள் அனைத்தின் விலைகளையும் உயர்த்தியது .
அதிகரித்து வரும் மெமரி மற்றும் ஸ்டோரேஜ் செலவுகளை நிறுவனத்தால் இனி முழுமையாக ஈடுசெய்ய முடியாது என்பதால், விலை உயர்வுகள் தவிர்க்க முடியாததாகி வருகின்றன என்று ஆப்பிள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டிம் குக் முன்னதாகவே எச்சரித்திருந்தார்.
தொடரும் விலை உயர்வு:
அதனைத் தொடர்ந்து அந்நிறுவனம், மேக்புக் ஏர், மேக்புக் ப்ரோ, ஐமேக், மேக் மினி, மேக் ஸ்டுடியோ, ஐபேட், ஐபேட் மினி, ஐபேட் ஏர் மற்றும் ஐபேட் ப்ரோ உள்ளிட்ட பல்வேறு தயாரிப்புகளின் விலைகளை உயர்த்தியது.
இந்தியா உட்பட பல சந்தைகளில் ஆப்பிள் மியூசிக் சந்தாக் கட்டணங்களை ஆப்பிள் நிறுவனம் உயர்த்தியுள்ளது , அதே நேரத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில நாடுகளில் ஐகிளவுட்+ கட்டணங்கள் திருத்தப்பட்டுள்ளன.