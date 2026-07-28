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மேக்புக் மாடல்களுக்கு ரூ. 15,000 கேஷ்பேக் வழங்கும் ஆப்பிள்

மேக்புக் ப்ரோ சீரிஸ் மாடல்கள் இருவித நிறங்களில் கிடைக்கிறது.
Macbook Pro
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சமீபத்திய விலை உயர்வால் அதிருப்தியடைந்த வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் வகையில், ஆப்பிள் நிறுவனம் இந்தியாவில் தனது மேக்புக் ப்ரோ (MacBook Pro) மற்றும் மேக்புக் ஏர் (MacBook Air) மாடல்களுக்கு வங்கி சார்ந்த தள்ளுபடி சலுகைகளை வழங்க தொடங்கியுள்ளது.

நேரடி விலை குறைப்புக்கு பதிலாக, குறிப்பிட்ட வங்கி கார்டுகளை பயன்படுத்தும்போது மட்டுமே இந்த சலுகைகள் கிடைக்கும் என்பதால், இவை பயனுள்ளவையாக இருந்தாலும் அனைவருக்கும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடியதாக இல்லை.

சலுகை விவரங்கள்:

M5 சிப் கொண்ட 14-இன்ச் மேக்புக் ப்ரோ மாடலுக்கு ரூ. 15,000 வரையிலும், M5 சிப் கொண்ட 13-இன்ச் மேக்புக் ஏர் மாடலுக்கு ரூ. 9,000 வரையிலும் குறிப்பிட்ட வங்கி கார்டுகள் மூலம் கேஷ்பேக் சலுகை வழங்கப்படுகிறது.

மேலும், மேக்புக் ஏர் மாடலுக்கு 'கல்விக்கான சிறப்பு விலை' சலுகையையும் ஆப்பிள் நீட்டித்துள்ளது; இதன் மூலம் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு இதன் விலை இன்னும் சற்று குறைகிறது.

விலையை உயர்வாகவே வைத்துக்கொண்டு, பின்னர் வங்கி கார்டு சார்ந்த சலுகைகள் மூலம் அந்த சுமையைக் குறைப்பது என்பது ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் வழக்கமான உத்தியாகும். இதில் தள்ளுபடிகள் வழங்கப்பட்டாலும், அடிப்படை விலைகள் மிக அதிகமாக இருப்பதால், இந்த சலுகைகள் ஒரு சிறந்த லாபகரமான ஒப்பந்தமாக தெரிவதை விட, விலை உயர்வால் ஏற்பட்ட அதிருப்தியை சரிசெய்யும் முயற்சியாகவே தோன்றுகின்றன.

இந்திய விலை:

M5 சிப்செட் கொண்ட ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் மேக்புக் ஏர் 13-இன்ச் மாடலின் விலை ரூ. 1,37,900 என்றும் 15-இன்ச் மாடலின் விலை ரூ. 1,67,900 முதல் துவங்குகிறது.

இதேபோல் M5 ப்ரோ சிப்செட் கொண்ட 14-இன்ச் மேக்புக் ப்ரோ மாடல் ரூ. 2,27,900 என்றும் M5 ப்ரோ சிப்செட் கொண்ட 16-இன்ச் மேக்புக் ப்ரோ விலை ரூ. 3,35,900 முதல் தொடங்குகிறது.

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