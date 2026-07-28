10,000mAh பேட்டரியுடன் புது ஒப்போ ஸ்மார்ட்போன் - அசத்தல் டீசர் வெளியீடு!

சீனாவில் அறிமுகம் செய்யப்படுவதற்கு முன்னதாகவே ஒப்போ A7 ப்ரோ மேக்ஸ் மாடலை அந்நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளது; மேலும் இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 10,000mAh பேட்டரி இடம்பெறும் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்நிறுவனம் ஸ்மார்ட்போனின் முதல் அதிகாரப்பூர்வ படத்தையும் பகிர்ந்துள்ளது, இதன் மூலம் அதன் பின்புற வடிவமைப்பை காண முடிகிறது. அறிமுக தேதி அல்லது விரிவான அம்சங்களை ஒப்போ இன்னும் அறிவிக்கவில்லை என்றாலும், முந்தைய தகவல்கள் மற்றும் கசிவுகளின் படி இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஸ்னாப்டிராகன் 4 ஜென் 5 சிப்செட், 120Hz OLED டிஸ்ப்ளே, 80 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் இரட்டை பின்புற கேமராக்களுடன் வரக்கூடும் என்று தெரிவித்தன.
ஒப்போ நிறுவனம் வெய்போ தளத்தில் ஒப்போ A7 ப்ரோ மேக்ஸ் மாடலுக்கான முதல் டீசரை பகிர்ந்துள்ளது, இதன் மூலம் அறிமுகத்திற்கு முன்பே இதில் 10,000mAh பேட்டரி இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. டீசர் படத்துடன் உள்ள குறிப்பில், ஒப்போ A7 ப்ரோ மேக்ஸ் மாடலில் 10,000mAh வழக்கமான திறன் மற்றும் 9,700mAh மதிப்பிடப்பட்ட திறன் கொண்ட சிங்கிள்-செல் பேட்டரியைப் பயன்படுத்துவதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
டீசரின் படி, ஒப்போ A7 ப்ரோ மேக்ஸ் வெளிர் நீல நிறத்திலும், சற்று உயர்த்தப்பட்ட செவ்வக வடிவ கேமரா மாட்யூல் கொண்டிருக்கிறது. கேமரா மாட்யூலின் இடது பக்கத்தில் செங்குத்தாக இரண்டு பெரிய கேமரா வளையங்களும், அவற்றின் அருகே இரண்டு சிறிய வட்ட வடிவ அமைப்புகளும் உள்ளன.
வலதுபுறத்தில் "Power Flash" என்ற குறியீட்டுடன் கூடிய LED பிளாஷ் தனித்தனியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தொலைபேசியின் வலதுபுற ஓரத்தில் பவர் பட்டன் மற்றும் வால்யூம் பட்டன்கள் உள்ளன.
ஒப்போ நிறுவனம் இந்த ஸ்மார்ட்போனின் அறிமுக தேதியை இன்னும் அறிவிக்கவில்லை; இருப்பினும், சீனாவில் ஒப்போ A7 ப்ரோ மேக்ஸ் மாடலுக்கான முன்பதிவுகள் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டன.
முந்தைய தகவல்களின்படி, ஒப்போ A7 ப்ரோ மேக்ஸ் மாமடலில் 1.5K ரெசல்யூஷன், 120Hz ரிப்ரெஷ் ரேட் மற்றும் இன்-டிஸ்ப்ளே கைரேகை சென்சார் கொண்ட 6.78 இன்ச் ஃபிளாட் OLED டிஸ்ப்ளே கொண்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஆண்ட்ராய்டு 16-ஐ சார்ந்த கலர்ஓ.எஸ். 16 உடன் வரும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஒப்போ A7 ப்ரோ மேகஸ் சமீபத்தில் ஸ்னாப்டிராகன் 4 ஜென் 5 சிப்செட் விவரங்களுடன் Geekbench தளத்தில் காணப்பட்டது. பெஞ்ச்மார்க் தளத்தில் 12 ஜிபி ரேம் கொண்ட ஒரு வகையைக் குறிப்பிடுகிறது; அதேவேளையில், இந்தத் தொலைபேசி அதிகபட்சமாக 12GB ரேம் மற்றும் 512GB சேமிப்புத் திறனுடன் கிடைக்கக்கூடும் என்று முந்தைய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.