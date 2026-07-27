சந்தையில் இருந்து வெளியேறும் நத்திங் - இணை நிறுவனர் கூறியது என்ன?

பன்னிரண்டுக்கும் மேற்பட்ட உலகளாவிய சந்தைகளில் இருந்து நிறுவனம் வெளியேறுவதாகக் கூறும் ஒரு அறிக்கையை 'நத்திங்' நிறுவனம் கடுமையாக மறுத்து வருகிறது. பல ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி, 'டிஜிட்' செய்தி நிறுவனம், 'நத்திங்' நிறுவனம் தனது உலகளாவிய செயல்பாடுகளை சுருக்கி வருவதாகவும், பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்து வருவதாகவும், மேலும் அதன் இந்திய வணிகம் வலுவான வளர்ச்சியை பதிவு செய்து வரும் நிலையிலும், நிறுவனத்தின் நிதி நெருக்கடியை சமாளித்து வருவதாகவும் செய்தி வெளியிட்டது.
'நத்திங்' நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் அகிஸ் இவாஞ்சலிடிஸ், 'எக்ஸ்' தளத்தில் வெளியான அந்த அறிக்கையை "போலிச் செய்தி" என்று கூறி மறுத்துள்ளார், மேலும் அதன் பல குறிப்பிட்ட விவரங்களையும் அவர் மறுத்துள்ளார்.
'டிஜிட்' தகவலின்படி, 'நத்திங்' நிறுவனம் மத்திய கிழக்கு, ஜப்பான் மற்றும் ஐரோப்பாவின் சில பகுதிகள் உட்பட 12 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சந்தைகளில் தனது செயல்பாடுகளை நிறுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. உலகளாவிய பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையில் 40 சதவீத குறைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், சீனா மற்றும் லண்டனில் பிரிக்கப்பட்டுள்ள 'நத்திங்' நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுப் பிரிவில், அந்தந்த இடங்களில் முறையே சுமார் 50 சதவீதம் மற்றும் 30 முதல் 40 சதவீதம் வரை ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் அந்த அறிக்கை குறிப்பிட்டது.
விற்பனையைப் பொறுத்தவரை, டிஜிட்டின் அறிக்கை, அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதில் இருந்து உலகளவில் ஃபோன் (4b) சுமார் 20,000 யூனிட்கள் அனுப்பப்பட்டதாகவும், ஃபோன் (4a) மற்றும் ஃபோன் (4a) ப்ரோ இரண்டும் சேர்ந்து சுமார் 150,000 யூனிட்களை எட்டியுள்ளதாகவும் மதிப்பிட்டுள்ளது.
இந்த மந்தநிலைக்கு அதிகரித்து வரும் மெமரி விலைகளே காரணம் என்றும் அந்த அறிக்கை குறிப்பிட்டது. கவுண்டர்பாயிண்ட் ரிசர்ச்சின் கூற்றுப்படி, செப்டம்பர் 2025 முதல் மெமரி விலைகள் ஏறக்குறைய நான்கு மடங்கு உயர்ந்துள்ளன. இது குறைந்த விலையில் செயல்படும் பிராண்டுகளை குறிப்பாகக் கடுமையாகப் பாதிக்கிறது.
நத்திங்கின் துணை பிராண்டான CMF-இல் உள்ள சிக்கல்களையும் அந்த அறிக்கை சுட்டிக்காட்டியது. டிஜிட்டின் கூற்றுப்படி, 2026-ஆம் ஆண்டிற்கு CMF எந்த புதிய ஸ்மார்ட்போனையும் திட்டமிடவில்லை. தற்போதைய மெமரி விலைகள், பிராண்டிற்கு ஏற்ற விலையில் ஒரு உண்மையான அடுத்த தலைமுறை மாடலை உருவாக்குவதை கடினமாக்குகிறது என்று அகிஸ் எவாஞ்சலிடிஸ் முன்பு உறுதிப்படுத்தியிருந்தார். CMF-இன் ஹிமான்ஷு டாண்டனும் சமீபத்தில் பதவி விலகியுள்ளார், இந்த விவரத்தை எவாஞ்சலிடிஸின் பதிலில் மறுக்கவில்லை.
எவாஞ்சலிடிஸ், சந்தையில் இருந்து வெளியேறுவதாகக் கூறப்படும் முக்கிய குற்றச்சாட்டை நேரடியாக நிராகரித்து, நத்திங் எந்த சந்தையையும் மூடவில்லை என்று கூறினார். அந்த அறிக்கையின் விற்பனை புள்ளிவிவரங்களையும் அவர் மறுத்தார். ஃபோன் (4b) முதல் நாளிலேயே 29,537 யூனிட்களை விற்றதாகவும், இது அதன் விலை பிரிவில் ஒரு சாதனை என்றும் அவர் விவரித்தார்.
இந்த எண்ணிக்கை, அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதில் இருந்து உலகளவில் சுமார் 20,000 யூனிட்கள் விற்பனையானதாக டிஜிட்டின் அறிக்கை குறிப்பிட்டிருந்ததை விடக் கணிசமாக அதிகமாகும்.
நிறுவனத்தின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கு தயாராவதற்காக, குழுக்களை மறுசீரமைக்கும் பணியே உண்மையில் நடைபெற்று வருவதாக எவாஞ்சலிடிஸ் கூறினார். இதில், செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த ஒரு பிரிவு உட்பட, புதிய பிரத்யேக வணிக பிரிவுகள் உருவாக்கப்படுவதும், தனிப்பட்ட நாட்டு செயல்பாடுகள் பிராந்திய மையங்களாக ஒருங்கிணைக்கப்படுவதும் அடங்கும்.
இதன் ஒரு பகுதியாக சில பதவிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை அவர் ஒப்புக்கொண்டார், ஆனால் அறிக்கையின் புள்ளிவிவரங்கள் கணிசமாக மிகைப்படுத்தப்பட்டவை என்றும், துல்லியமான செய்திகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்குமாறு ஊடக நிறுவனங்களை கேட்டுக்கொண்டார்.
மக்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதிக்கும் முடிவுகளை நிறுவனம் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை என்றும், இந்த மாற்றத்தின்போது ஊழியர்களுக்கு ஆதரவளிக்க உறுதிபூண்டுள்ளதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார்.