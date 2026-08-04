அதிகபட்சம் ரூ. 10,000 தள்ளுபடி - மோட்டோ ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு முரட்டு ஆஃபர் அறிவிப்பு!

ப்ளிப்கார்ட் ஃப்ரீடம் சேல் (flipkart freedom sale) சிறப்பு விற்பனைக்கான தனது ஸ்மார்ட்போன் மாடல்களுக்கான சலுகைகளை மோட்டோரோலா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. வருகிற ஆகஸ்ட் 8-ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கும் இந்த சிறப்பு விற்பனை, தள்ளுபடி விலையில் ஸ்மார்ட்போன் அல்லது வீட்டு உபகரணங்களை வாங்குவோரை குறிவைத்து நடத்தப்படுகிறது.
மோட்டோரோலா நிறுவனத்தின் சலுகைகளின் ஒரு பகுதியாக, சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட மோட்டோ எட்ஜ் 70 மேக்ஸ் ரூ. 49,999-க்கும், அதே நேரத்தில் எட்ஜ் 70 ப்ரோ ரூ. 36,999-க்கும் விற்பனை செய்யப்படும்.
மோட்டோ ஜி37 விலை ரூ 15,999-இல் இருந்து ரூ. 3,000 குறைக்கப்பட்டு ரூ 12,999-க்கு கிடைக்கும்
மோட்டோ ஜி77 பவர் விலை ரூ 25,999-இல் இருந்து ரூ. 4,000 குறைக்கப்பட்டு ரூ 21,999-க்கு கிடைக்கும்
மோட்டோ எட்ஜ் 60 ப்ரோ விலை ரூ 29,999-இல் இருந்து ரூ. 1,000 குறைக்கப்பட்டு ரூ 28,999-க்கு கிடைக்கும்
மோட்டோ எட்ஜ் 70 ஃபியூஷன் விலை ரூ 30,999-இல் இருந்து ரூ. 3,000 குறைக்கப்பட்டு ரூ 27,999-க்கு கிடைக்கும்
மோட்டோ எட்ஜ் 70 விலை ரூ 29,999-இல் இருந்து ரூ. 2,000 குறைக்கப்பட்டு ரூ 27,999-க்கு கிடைக்கும்
மோட்டோ எட்ஜ் 70 ப்ரோ விலை ரூ 39,999-இல் இருந்து ரூ. 3,000 குறைக்கப்பட்டு ரூ 36,999-க்கு கிடைக்கும்
மோட்டோ எட்ஜ் 70 ப்ரோ+ விலை ரூ 47,999-இல் இருந்து ரூ. 3,000 குறைக்கப்பட்டு ரூ 44,999-க்கு கிடைக்கும்
மோட்டோ எட்ஜ் 70 மேக்ஸ் விலை ரூ 54,999-இல் இருந்து ரூ. 5,000 குறைக்கப்பட்டு ரூ 49,999-க்கு கிடைக்கும்
மோட்டோரோலா கையொப்பம் விலை ரூ 59,999-இல் இருந்து ரூ. 5,000 குறைக்கப்பட்டு ரூ 54,999-க்கு கிடைக்கும்
மோட்டோரோலா ரேசர் ஃபோல்டு விலை ரூ 1,49,999-இல் இருந்து ரூ. 10,000 குறைக்கப்பட்டு ரூ 1,39,999-க்கு கிடைக்கும்
உயர் ரக மற்றும் பிரீமியம் மோட்டோரோலா ஸ்மார்ட்போன்களில் தொடங்கி, ரூ. 1,39,999 என்ற தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கும் மோட்டோ ரேசர் ஃபோல்டு, ஒரு பெரிய 8.1-இன்ச் உள் மடிக்கக்கூடிய டிஸ்ப்ளே, குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜென் 5 சிப்செட், மற்றும் 3x ஆப்டிகல் ஜூம் கொண்ட 50MP பெரிஸ்கோப் கேமரா உள்ளன.
மோட்டோ எட்ஜ் 70, ரூ. 49,999 என்ற குறைந்த விலையில் விற்பனையாகலாம். இதன் மூலம், ஐகூ 15R-க்கு அடுத்தபடியாக, ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜென் 5 பிராசஸர் கொண்ட குறைந்த விலை ஸ்மார்ட்போன்களில் ஒன்றாக இது விளங்குகிறது.