7000mAh பேட்டரியுடன் விரைவில் விற்பனைக்கு வரும் மோட்டோ ஸ்மார்ட்போன்

மோட்டோரோலா நிறுவனம் விரைவில் புது ஸ்மார்ட்போனினை இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்ய இருக்கிறது. புதிய ஸ்மார்ட்போன் அந்நிறுவனத்தின் பிரபலமான G சீரிஸ் மாடல் ஆகும். இது மோட்டோ G மேக்ஸ் என அழைக்கப்படுகிறது.
அம்சங்களை பொருத்தவரை இந்த ஸ்மார்ட்போன் அந்நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு அறிமுகம் செய்த மோட்டோ g57 பவர் மாடலில் உள்ளதை போன்றே கொண்டிருக்கும் என்று தெரிகிறது.
புதிய மோட்டோ G மேக்ஸ் ஸ்மார்ட்போன் பேன்டோன் ஸ்டார்கேசஸர், பேன்டோன் மலகா மற்றும் பேன்டோன் அலாஸ்க் புளூ என மூன்று புதிய நிறங்களில் அறிமுகம் செய்யப்படும் என கூறப்படுகிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் 6.72 இன்ச் FHD+ LCD ஸ்கிரீன், 120Hz ரிப்ரெட் ரேட். கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ்7i பாதுகாப்பு, MIL-STD-810H மிலிட்டரி கிரேடு டியூரபிலிட்டியுன் வருகிறது.
புதிய மோட்டோ ஸ்மார்ட்போன் புகைப்படங்களை எடுக்க 50MP சோனி LYT-600 பிரைமரி கேமரா, இரண்டாவது லென்ஸ மற்றும் 16MP செல்ஃபி கேமராவுடன் வரும் என்று கூறப்படுகிறது.
மற்ற அம்சங்களை பொருத்தவரை இந்த ஸ்மார்ட்போன் குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 6s ஜென் 4 பிாசஸர், அதிகபட்சம் 8 ஜபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி மெமரி வழங்கப்படலாம். இந்த ஸ்மார்ட்போனின் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்றாக இதன் 7000mAh பேட்டரி இருக்கும். இது ஸ்மார்ட்போன் அதிகபட்சம் 3 நாட்களுக்கு தேவையன பேட்டரி பேக்கப் வழங்கப்படலாம்.
புதிய மோட்டோ ஸ்மார்ட்போன் ஆண்ட்ராய்டு 16 ஓ.எஸ். உடன் வரும் என்றும் இந்த மாடல் 2 ஆண்ட்ராய்டு ஓ.எஸ். அப்கிரேடுகள், மூன்று ஆண்டுகள் செக்யூரிட்டி பேட்ச் பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஆக்ஸ்ட் 14-ஆம் தேதி வெளியீட்டிற்கு பிறகு மோட்டோரோலா, ப்ளிப்கார்ட் மற்றும் ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்களில் விற்பனைக்கு வரும் என்று கூறப்படுகிறது.