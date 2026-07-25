AI-ல் புதிய பாய்ச்சல்: ஆந்திரோபிக் நிறுவனத்தின் 'Claude Opus 5' அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியீடு!

செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) ஆராய்ச்சியில் முன்னணி வகிக்கும் 'ஆந்திரோபிக்' நிறுவனம், தனது அடுத்த தலைமுறை முதன்மை AI மாடலான 'Claude Opus 5'-ஐ உலகளவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
முந்தைய Opus 4.8 மாடலின் அதே விலை நிர்ணயத்தில், Fable 5 மாடலுக்கு இணையான அதீத திறனை வழங்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த புதிய மாடல், கணினி கோடிங், வணிக ஆட்டோமேஷன் மற்றும் நீண்டநேர ஏஜென்டிக் பணிகளில் புதிய சாதனையை படைத்துள்ளது.
ஆந்திரோபிக் நிறுவனம் தனது API பயன்பாட்டுச் செலவை முந்தைய தலைமுறை மாடலை விட உயர்த்தாமல் அப்படியே வைத்துள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமாக அமெரிக்க டாலரில் கட்டணம் விதிக்கப்பட்டாலும், உலகம் முழுவதிலும் உள்ள உருவாக்குநர்களின் வசதிக்காகப் பல்வேறு சர்வதேச நாணயங்களில் இதன் தோராயமான மதிப்பு கீழே அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) சேவைகளில் 1 மில்லியன் (10 லட்சம்) டோக்கன்களுக்கு வசூலிக்கப்படும் உள்ளீடு (Input) மற்றும் வெளியீடு (Output) கட்டண விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதன்படி, அமெரிக்க டாலரில் 1 மில்லியன் Input Tokens-க்கு $5, Output Tokens-க்கு $25 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், இந்திய மதிப்பில் இது தோராயமாக ரூ.435 (Input) மற்றும் ரூ.2,175 (Output) ஆகும். மேலும், யூரோவில் €4.30 / €21.50, பிரிட்டிஷ் பவுண்டில் £3.70 / £18.50, ஜப்பானிய யெனில் ¥740 / ¥3,700 என தோராயமான கட்டண மதிப்பீடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தொகைகள் நாணய மாற்று விகிதங்களுக்கு ஏற்ப மாறக்கூடிய தோராயமான மதிப்புகளாகும்.
Prompt Caching தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வழக்கமான உள்ளீட்டுக் கட்டணத்தில் 60% முதல் 80% வரை கட்டணச் சலுகையைப் பெற முடியும். மேலும், அதிவேகப் பதில்களுக்கு 'Fast Mode' அம்சமும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஒரே நேரத்தில் சுமார் 7,500 பக்கங்களைக் கொண்ட புத்தகத்தையோ அல்லது முழுமையான மென்பொருள் குறியீடுகளையோ பகுப்பாய்வு செய்யும் திறன் கொண்டது.
மிக நீண்ட அறிக்கைகள், முழுமையான அப்ளிகேஷன் குறியீடுகள் மற்றும் விரிவான ஆவணங்களை ஒரே பதிலில் உருவாக்கும்.
டெவலப்பர்கள் AI சிந்திக்கும் ஆழத்தை தங்கள் தேவைக்கேற்ப மாற்றியமைக்கலாம். எளிய பணிகளுக்கு வேகமாகவும், சிக்கலான கணக்குகளுக்கு ஆழமான பகுப்பாய்வுடனும் இயங்கும்.
எண்ட்-டு-எண்ட் மென்பொருள் உருவாக்குவதில், மனிதர்கள் செய்யும் சோதனைகளைத் தானே செய்து பார்த்து தவறுகளைத் திருத்தும் திறனில் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
வரைபடங்கள், தரவுத் தாள்கள், சிக்கலான PDF ஆவணங்கள் மற்றும் UI டிசைன்களை மிகத் துல்லியமாகப் புரிந்து கொள்ளும்.
சர்வதேச அளவில் AI மாடல்களை மதிப்பிடும் முக்கியத் தேர்வுகளில் Claude Opus 5 வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.இதில், Frontier-Bench 43.3% புள்ளிகள் பெற்று சந்தையில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது (Fable 5-ன் 33.7%-ஐ விட இது கணிசமாக அதிகம்). ARC-AGI-3 30.2% மதிப்பெண் பெற்று, இதுவரை வெளியான AI மாடல்களிலேயே மிக உயர்ந்த புள்ளியைப் பெற்றுள்ளது.
ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மற்றும் புரோட்டீன் கட்டமைப்பு கணிப்புகளில் முந்தைய Opus 4.8-ஐ விட 10.2% கூடுதல் துல்லியத்தை வழங்குகிறது.
டெவலப்பர்கள் உடனடியாக API விசைகளைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கத் தொடங்கலாம். Claude Max சந்தாதாரர்களுக்கு இதுவே முதன்மை இயல்புநிலை மாடலாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 'Claude Pro' மற்றும் 'Team' பயனர்களுக்கும் நேரடியாகக் கிடைக்கிறது. அமேசான் நிறுவனத்தின் 'Amazon Bedrock (AWS)' மற்றும் பிற முன்னணி கிளவுட் தளங்களில் உடனடியாகக் கிடைக்கிறது.