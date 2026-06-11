மெகா பரிசுத் தொகை: டி20 கிரிக்கெட்டை விட 20 மடங்கு அதிக பரிசுத் தொகையை வாரி வழங்கும் FIFA உலகக் கோப்பை!

டி20 உலகக் கோப்பை 2026 பரிசுத் தொகை நிலவரம்:
இதற்கு நேர்மாறாக, உலகளவில் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் ஒட்டுமொத்த பரிசு பூல் வெறும் 11.25 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மட்டுமே ஆகும். அதாவது, FIFA தொடரில் பங்கேற்று முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறும் ஒரு சாதாரண கால்பந்து அணிக்குக் கிடைக்கும் தொகையை விட , ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் தொடரின் பரிசுத் தொகையே சற்றே அதிகம்.
விளையாட்டு உலகின் பிரம்மாண்ட திருவிழாவான பிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 கால்பந்து தொடர் தற்போது தொடங்கியுள்ளது. 48 அணிகள், 3 நாடுகள், 16 மைதானங்கள் என 104 போட்டிகளுடன் 39 நாட்களுக்கு நடைபெறவுள்ள இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தொடரில், வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் பரிசுத் தொகையானது கிரிக்கெட் உலகை வாயடைக்கச் செய்துள்ளது. சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் பரிசுத் தொகையோடு ஒப்பிடுகையில், FIFA உலகக் கோப்பையின் பரிசுத் தொகை பல மடங்கு அதிகமாக உள்ளது.
இந்த ஆண்டு FIFA கவுன்சில் உலகக் கோப்பை தொடருக்காக ஒட்டுமொத்தமாக 727 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை அனுமதித்துள்ளது. இதில் சிங்கம் பங்காக 655 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் (சுமார் ரூ.5,400 கோடிக்கும் மேல்) பரிசுத் தொகையாக மட்டுமே 48 அணிகளுக்குப் பிரித்து வழங்கப்படவுள்ளது. இது கடந்த உலகக் கோப்பையை விட 50% கூடுதலாகும்.
சாம்பியன்: 50 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் (சுமார் ரூ.417 கோடி)
இரண்டாம் இடம்: 33 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் (சுமார் ரூ.275 கோடி)
3-ஆம் இடம்: 29 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்
4-ஆம் இடம்: 27 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்
தகுதி பெறும் அனைத்து அணிகளுக்கும்: தொடருக்கான தயாரிப்புச் செலவாக வழங்கப்படும் 1.5 மில்லியன் டாலரையும் சேர்த்து, தொடரில் பங்கேற்கும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் குறைந்தபட்சம் 10.5 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் (சுமார் ரூ.87 கோடி) நிச்சயம் வழங்கப்படவுள்ளது.
இதற்கு நேர்மாறாக, உலகளவில் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் ஒட்டுமொத்த பரிசு பூல் வெறும் 11.25 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மட்டுமே ஆகும். அதாவது, FIFA தொடரில் பங்கேற்று முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறும் ஒரு சாதாரண கால்பந்து அணிக்குக் கிடைக்கும் தொகையை விட , ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் தொடரின் பரிசுத் தொகையே சற்றே அதிகம்.
சாம்பியன் (இந்தியா): 2.63 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் (சுமார் ரூ.22 கோடி)
இரண்டாம் இடம் (நியூசிலாந்து): 1.42 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் (சுமார் ரூ.11.8 கோடி)
3-ஆம் இடம் (தென்னாப்பிரிக்கா): 1.00 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்
4-ஆம் இடம் (இங்கிலாந்து): 9.74 லட்சம் அமெரிக்க டாலர்
FIFA உலகக் கோப்பையில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணிக்குக் கிடைக்கும் பரிசுத் தொகையானது , டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணி பெற்ற தொகையை விட சுமார் 20 மடங்கு அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. உலகளவில் கால்பந்து விளையாட்டிற்கு இருக்கும் வர்த்தக சந்தையையும், அதன் அசாத்திய பொருளாதார வளர்ச்சியையும் இந்த எண்களின் அசுர இடைவெளி தெளிவாகக் காட்டுகிறது.