டென்னிஸ்

சிட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: முதல் சுற்றில் யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி தோல்வி

சிட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் வாஷிங்டனில் நடந்து வருகிறது.
yuki bhambri
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சிட்டி ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்டனில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றனர்.

இதில் நேற்று நடைபெற்ற ஆண்கள் இரட்டையர் போட்டியில் இந்தியாவின் யூகி பாம்ப்ரி-நியூசிலாந்தின் மைக்கேல் வீனஸ் ஜோடி, பிரிட்டனின் ஜூலியன் கேஷ்-லாய்டு கிளாஸ்பூல் ஜோடி உடன் மோதியது.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய பிரிட்டன் ஜோடி 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

இதன்மூலம் இந்தியாவின் யூகி பாம்ப்ரி-நியூசிலாந்தின் மைக்கேல் வீனஸ் ஜோடி முதல் சுற்றிலேயே தோல்வி அடைந்து வெளியேறியது.

இரண்டாவது சுற்று போட்டிகள் நாளை நடைபெற உள்ளது.

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Maalai Malar
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