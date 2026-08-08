டென்னிஸ்

கனடா ஓபன் டென்னிஸ்: யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி முதல் சுற்றில் வெற்றி

கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் டொரண்டோவில் நடந்து வருகிறது.
yuki bhambri
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முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ள கனடா ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி அங்குள்ள டொரண்டோ நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் முதல் சுற்று ஆட்டம் நடந்து வருகிறது.

இன்று நடந்த முதல் சுற்று போட்டியில் இந்தியாவின் யூகி பாம்ப்ரி-நியூசிலாந்தின் மைக்கேல் வீனஸ் ஜோடி, பிரிட்டனின் நீல் ஸ்கப்சி-அமெரிக்காவின் கிறிஸ்டியன் ஹாரிசன் ஜோடி உடன் மோதினார்.

இதில் முதல் செட்டை 6-7 (9-11) என இழந்தது யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி. தொடர்ந்து சிறப்பாக ஆடிய யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி அடுத்த இரு செட்களை 6-4, 10-8 என வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

Yuki Bhambri
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