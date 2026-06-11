டென்னிஸ்

Stuttgart Open டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய கஜகஸ்தான் வீரர்

ஸ்டட்கார்டு ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஜெர்மனியில் நடந்து வருகிறது.
bublik
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ஸ்டட்கார்டு ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஜெர்மனியில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றனர்.

ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் கஜகஸ்தானின் அலெக்சாண்டர் பப்ளிக், ஜெர்மனியின் ஜேன்-லெனார்டு ஸ்ட்ரப் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய பப்ளிக் முதல் செட்டை 7-6 (7-3) என வென்றார். இதற்கு பதிலடியாக 2வது செட்டை 6-3 என ஜெர்மன் வீரர் கைப்பற்ரினார்.

வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டை பப்ளிக் 6-2 என வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

நாளை நடைபெறும் காலிறுதியில் பப்ளிக், பிரான்ஸ் வீரர் பெரிகார்டுடன் மோதுகிறார்.

Alexander Bublik
அலெக்சாண்டர் பப்ளிக்
Stuttgart Open
ஸ்டட்கார்ட் ஓபன் டென்னிஸ்
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