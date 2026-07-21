விளையாட்டு

ஸ்பெயின் உலகக்கோப்பை வெற்றி கொண்டாட்டம்: மேட்ரிட் நகரில் ரசிகர்கள் பிரம்மாண்ட வரவேற்பு!

சுமார் '18 லட்சம் முதல் 20 லட்சம் ரசிகர்கள்' சிவப்பும் மஞ்சளுமான தேசியக் கொடிகளுடன் கொண்டாட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர்.
Spain World Cup Victory Celebration
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2026 உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஸ்பெயின் தேசிய அணி, தங்களது தாய்நாட்டிற்குத் திரும்பியதை அடுத்து, தலைநகர் மேட்ரிட்டில் வரலாறு காணாத வகையில் பிரம்மாண்ட வெற்றி ஊர்வலமும், அரச குடும்பத்து வரவேற்பும் அளிக்கப்பட்டது.

அமெரிக்காவில் இருந்து மேட்ரிட் பராகாஸ் விமான நிலையம் வந்தடைந்த ஸ்பெயின் வீரர்களை, அந்நாட்டு மக்கள் ஆரவாரத்துடன் வரவேற்றனர்.

அரச வரவேற்பு:

அரசர் ஆறாம் பெலிப்பே மற்றும் அரச குடும்பத்தினர் வீரர்களை நேரில் சந்தித்துப் பாராட்டினர். "இது ஒரு வீர காவிய வெற்றி; உங்கள் திறமையையும் உறுதியையும் கண்டு ஒட்டுமொத்த ஸ்பெயினும் பெருமிதம் கொள்கிறது" என்று அரசர் புகழாரம் சூட்டினார்.

பிரதமர் வாழ்த்து:

அதன் பின்னர், மொன்க்லோவா அரண்மனையில் பிரதமர் பெட்ரோ சான்செஸ் வீரர்களைச் சந்தித்து வாழ்த்தினார். "உங்கள் விளையாட்டுத் திறனுக்கும், உழைப்பிற்கும், வெற்றிக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்" எனத் தெரிவித்தார்.

திறந்தவெளி பேருந்தில் பிரம்மாண்ட பேரணி:

அரசு மரியாதைகளுக்குப் பிறகு, ஸ்பெயின் அணி வீரர்கள் திறந்தவெளிப் பேருந்தில் மேட்ரிட்டின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக ஊர்வலமாகச் சென்றனர். சுமார் '18 லட்சம் முதல் 20 லட்சம் ரசிகர்கள்' சிவப்பும் மஞ்சளுமான தேசியக் கொடிகளை ஏந்தி, வீதிகளிலும், கட்டிடங்களின் பால்கனிகளிலும் திரண்டு நின்று வீரர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

கொண்டாட்டத்தின் உச்சம்:

கேப்டன் ரோட்ரி, இளம் நட்சத்திரம் லாமின் யமால், மார்க் குக்குரெல்லா உள்ளிட்ட வீரர்கள் உலகக்கோப்பையைக் கையில் ஏந்தி, "Somos Campeones" (நாம் சாம்பியன்கள்) என்ற ஆடைகளை அணிந்து ரசிகர்களுடன் பாடி ஆட்டமிட்டனர்.

சிபெலெஸ் சதுக்கத்தில் கலைநிகழ்ச்சிகள்:

பேரணியின் இறுதி இலக்கான புகழ்பெற்ற 'சிபெலெஸ் சதுக்கத்தை' அடைந்தபோது, அங்கு சுமார் 1,20,000-க்கும் மேற்பட்ட ரசிகர்கள் குவிந்திருந்தனர். ஐதானா, அனா மெனா மற்றும் லோலா இண்டிகோ ஆகிய முன்னணி இசைக்கலைஞர்களின் நேரலை கலைநிகழ்ச்சிகளுடன் கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டின.

பயிற்சியாளர் லூயிஸ் டி லா ஃபுயென்டே பேசுகையில்: "இத்தகைய உணர்ச்சிப்பூர்வமான மற்றும் அர்ப்பணிப்புமிக்க ரசிகர்களைக் கொண்ட நாட்டிற்காகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியது எங்களுக்குப் பெருமை அளிக்கிறது" என்றார்.

வரலாற்றுச் சாதனை: 2வது உலகக்கோப்பை:

2010-ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவில் உலகக்கோப்பையை வென்ற ஸ்பெயின், 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தற்போது 2வது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளது.

இரட்டைச் சாதனை:

2023-ல் ஸ்பெயின் பெண்கள் அணி உலகக்கோப்பையை வென்ற நிலையில், தற்போது ஆண்கள் அணியும் சாம்பியன் பட்டம் வென்றதன் மூலம், ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் உலகக்கோப்பை இரண்டையும் ஒரே நேரத்தில் கைவசம் வைத்துள்ள முதல் நாடு என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை ஸ்பெயின் படைத்துள்ளது.

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