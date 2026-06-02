விளையாட்டு

சர்வதேச தரவரிசை: மீண்டும் டாப் 10 இடத்துக்கு முன்னேறிய பி.வி. சிந்து

பி.வி. சிந்து தற்போது இந்தோனேசியா ஓபன் போட்டியில் விளையாடி வருகிறார்.
பிவி சிந்து
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இந்திய பேட்மிண்டன் வீராங்கனையான பி.வி. சிந்து, உலகத் தரவரிசையில் மீண்டும் முதல் 10 இடங்களுக்குள் திரும்பியுள்ளார். சர்வதேச பேட்மிண்டன் கூட்டமைப்பு வெளியிட்ட சமீபத்திய பட்டியலில், பி.வி. சிந்து ஒரு இடம் முன்னேறி 10-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

இரண்டு முறை ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற இவர், தற்போது இந்தோனேசியா ஓபன் போட்டியில் விளையாடி வருகிறார், மேலும் இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

2016 ரியோ ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளிப் பதக்கமும், 2020 டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் வெண்கல பதக்கமும் வென்ற பி.வி. சிந்து, 2023-க்குப் பிறகு முதல் முறையாக உலக தரவரிசையில் முதல் 10 இடங்களுக்குள் வந்துள்ளார்.

தென்கொரியாவின் ஆன் சே-யங், மகளிர் ஒற்றையர் உலக தரவரிசையில் முன்னணியில் உள்ளார். சிந்துவுக்கு அடுத்தபடியாக, இந்தியாவின் அடுத்த சிறந்த மகளிர் ஒற்றையர் வீராங்கனை உன்னதி ஹூடா (23) இடம்பிடித்துள்ளார்.

ஆடவர் ஒற்றையர் தரவரிசையில், இந்தியாவின் லக்ஷ்யா சென் 69,373 புள்ளிகளுடன் 10வது இடத்திலும், சீனாவின் ஷி யூ கி 108,905 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திலும் உள்ளனர்.

இந்தோனேசியா ஓபன் போட்டியில் பி.வி. சிந்து நேர் செட் வெற்றியைக் கொண்டு போராடி இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார். ஆனால், செவ்வாயன்று நடந்த முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறிய முன்னாள் உலக நம்பர் 1 வீரரான கிடம்பி ஸ்ரீகாந்த் மற்றும் லக்ஷ்யா சென் ஆகியோரின் போட்டி முடிவுக்கு வந்தது.

சூப்பர் 1000 பேட்மிண்டன் போட்டியின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு தொடக்கச் சுற்றில், 51 நிமிடங்கள் நீடித்த ஆட்டத்தில், தாய்லாந்தின் புசானன் ஓங்பாம்ருங்பான் கடுமையாகப் போராட, பி.வி. சிந்து 25-23, 21-16 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.

முன்னாள் உலக சாம்பியனான அவர், தனது தனித்துவமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, கடுமையாக போராடிய முதல் ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்றார். பின்னர் அந்த உத்வேகத்தை இரண்டாவது ஆட்டத்திலும் தக்கவைத்து, நேர் செட்களில் வெற்றியை பதிவு செய்தார்.

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