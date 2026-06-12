விளையாட்டு

Australia Open பேட்மிண்டன்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் பி.வி.சிந்து

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி சிட்னியில் நடந்து வருகிறது.
pv sindhu
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ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி தலைநகர் சிட்னியில் நடந்து வருகிறது.

பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, தைவானின் சென் சூ யூ உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய பி.வி.சிந்து 21-6, 21-9 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

மற்றொரு போட்டியில் இந்தியாவின் தன்வி சர்மா 14-21, 14-21 என்ற செட்கணக்கில் ஜப்பானின் அகானே யாகுச்சியிடம் தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

நாளை நடைபெற உள்ள அரையிறுதியில் பி.வி.சிந்து, ஜப்பானின் அகானே யமாகுச்சி உடன் மோதுகிறார்.

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன்
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