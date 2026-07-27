காமன்வெல்த் போட்டிகள்: ஆடவர் உயரம் தாண்டுதலில் வெள்ளி வென்ற முதல் இந்தியரானார் சர்வேஷ் குஷாரே

தேசிய சாதனையாளரான சர்வேஷ் குஷாரே, காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளின் ஆடவர் உயரத் தாண்டுதல் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற வரலாற்று சாதனையை படைத்தார்.
31 வயது இந்தியரான இவர் 2.25 மீட்டர் உயரத்தை தாண்டி வெள்ளி பதக்கத்தை வென்றார்; ஜமைக்காவின் ரோமைன் பெக்ஃபோர்ட் தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். 2.25 மீட்டர் உயரத்தைத் தாண்டிய பிறகு, குஷாரே மற்றும் பெக்ஃபோர்ட் ஆகிய இருவராலும் 2.28 மீட்டர் உயரத்தைத் தாண்ட முடியவில்லை.
ஆனால், 'கவுண்ட்பேக்' (countback) விதிமுறைப்படி ஜமைக்கா வீரர் தங்க பதக்கம் வென்றவராக அறிவிக்கப்பட்டார்; குஷாரே வெள்ளி பதக்கத்துடன் திருப்தியடைய வேண்டியிருந்தது. இங்கிலாந்தின் ஜாக் கிமானி (2.20 மீட்டர்) வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றார்.
இப்போட்டியில் பங்கேற்ற மற்றொரு இந்தியரான ஆதர்ஷ் ராம், 2.15 மீட்டர் உயரத்தை கடந்து ஐந்தாவது இடத்தை பிடித்தார்.
திங்கள்கிழமைக்கு முன்பு வரை, தேஜஸ்வின் சங்கர் மட்டுமே உயரம் தாண்டுதலில் பதக்கம் வென்ற (2022 பர்மிங்காம் போட்டிகளில் வெண்கலம்) ஒரே இந்தியராக இருந்தார். ஆனால் குஷாரே தனது வெள்ளி பதக்கத்தின் மூலம் அந்த சாதனையை முறியடித்தார்.
தேஜஸ்வினும் திங்கள்கிழமை போட்டியிட்டார்; ஆனால் தனது முதல் முயற்சியில் 2.05 மீட்டர் உயரத்தை தாண்டத் தவறிய பிறகு போட்டியில் இருந்து விலகினார். வியாழக்கிழமை தொடங்கவுள்ள ஆடவர் டெகாத்லான் (பத்து வகையான தடகளப் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்) போட்டியில் பங்கேற்க இருப்பதால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அவர் இந்த முடிவை எடுத்தார்.
2.29 மீட்டர் என்ற தனது சிறந்த தனிப்பட்ட சாதனையை (personal best) கொண்டுள்ள 27 வயதான இவர், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக டெகாத்லான் போட்டியில் கவனம் செலுத்தி வருவதால், தனிப்பட்ட உயரம் தாண்டுதல் போட்டிகளில் அதிகம் பங்கேற்கவில்லை.
மகாராஷ்டிராவின் நாசிக் மாவட்டத்தில் உள்ள தேவர்காவ் கிராமத்தைச் சேர்ந்த வெங்காய விவசாயியின் மகனான குஷாரே, தனது தந்தை மற்றும் சிறுவயது பயிற்சியாளர் அமைத்துக்கொடுத்த சோளத் தாள்கள், பருத்தி மற்றும் விவசாயக் கழிவுகளைக் கொண்ட தற்காலிகத் தரையிறங்கும் குழிகளை பயன்படுத்தி உயரம் தாண்டுதலுக்கு பயிற்சி செய்து வந்தார்.
இந்த மாத தொடக்கத்தில், மொனாக்கோவில் நடைபெற்ற டைமண்ட் லீக் போட்டியில் அறிமுகமான குஷாரே, மூன்றாம் இடத்தை பிடித்து பதக்க மேடை ஏறிய முதல் இந்திய உயரம் தாண்டுதல் வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையை படைத்தார்; இதன் மூலம் சாதனை படைத்த நான்கு இந்தியர்கள் கொண்ட பிரத்யேக குழுவிலும் இணைந்தார்.