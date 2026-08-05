இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் இஷான் கிஷன் மீண்டும் RBI உதவி மேலாளராகப் பொறுப்பேற்பு!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் விக்கெட் கீப்பர் மற்றும் அதிரடி ஆட்டக்காரரான இஷான் கிஷன், தொழில்முறை கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து இடைவெளி கிடைத்துள்ள இந்தச் சூழலில், தனது மற்றொரு அரசு சார்ந்த பணியை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளார்.
விளையாட்டுக் கோட்டாவின் கீழ் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் (RBI) உதவி மேலாளராக நியமிக்கப்பட்ட இஷான் கிஷன், பீகார் மாநிலம் பாட்னாவில் உள்ள RBI கிளையில் தனது அன்றாடப் பணிகளை முறைப்படி மீண்டும் ஆரம்பித்துள்ளார்.
பாட்னா அலுவலகத்தில் அடையாள அட்டையுடன் வந்து தனது பணிகளைச் சுறுசுறுப்பாக மேற்கொண்டு வரும் புகைப்படங்கள் மற்றும் தகவல்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. தற்போது சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கு இடைவெளி உள்ள நிலையில், ஓய்வு நேரத்தை வீணடிக்காமல் தனது வங்கிப் பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற அவர் அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்துள்ளார்.
பாட்னா அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களுடன் இயல்பாகப் பேசிப் பணிபுரியும் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வரும் நிலையில், ஒரு முன்னணி சர்வதேச கிரிக்கெட் வீரராக இருந்தும் தனது அரசுப் பொறுப்பை மதித்து பணிக்கு வந்த இஷான் கிஷனின் எளிமையை ரசிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் வெகுவாகப் பாராட்டி வருகின்றனர்.