காமன்வெல்த் போட்டிகள்: டேபிள் டென்னிஸில் ஆஸி.யை 3-2 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தியது இந்திய மகளிர் அணி

இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) நடைபெற்ற காமன்வெல்த் டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் இரண்டாம் கட்ட லீக் ஆட்டத்தில், வலுவான ஆஸ்திரேலிய அணியை இந்தியா 3-2 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தியது.
இதில் சுதீர்த்தா முகர்ஜி ஒரு விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில் அபார மன உறுதியுடன் போராடி வெற்றி பெற்றார்; அதனை தொடர்ந்து யஷஸ்வினி கோர்படே நிதானத்தை இழக்காமல் விளையாடி, வெற்றியை தீர்மானிக்கும் ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்று இந்தியாவின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
1-2 என்ற கணக்கில் பின்தங்கியிருந்த நிலையில் இருந்து மீண்டு வந்த சுதீர்த்தா, ஐந்து சுற்றுகள் கொண்ட ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்று இந்தியாவுக்கு 2-1 என்ற முன்னிலையை அளித்தார். நான்காவது ஆட்டத்தில் ஸ்ரீஜா அகுலா தோல்வியடைந்ததால் ஆட்டம் 2-2 என சமநிலைக்கு வந்தது; பின்னர் கோர்படே, மின் யுங் ஜீ-யை நேர் செட்களில் வீழ்த்தி இந்தியாவின் 3-2 என்ற வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
முன்னதாக, இந்திய மகளிர் அணி இலங்கையை 3-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி பதக்க சுற்றை உறுதி செய்தது; இதனால் நாளை (புதன்கிழமை) கனடாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் அவர்கள் மோதவுள்ளனர்.
ஆரம்பத்தில் இந்தியாவுக்கு சவாலான சூழல் ஏற்பட்டது; கோர்படே யாங்ஸி லியுவிடம் நேர் செட்களில் தோல்வியடைந்தார். பின்னர் ஸ்ரீஜா, மின் யுங் ஜீ-க்கு எதிராக 12-10, 7-11, 11-5, 11-9 என்ற கணக்கில் போராடி வெற்றி பெற்று ஆட்டத்தை சமன் செய்தார்.
மிகவும் முக்கியமான மூன்றாவது ஆட்டத்தில், கான்ஸ்டன்டினா சிகோஜியோஸிடம் 1-2 என பின்தங்கியிருந்த சுதீர்த்தா, அதில் இருந்து மீண்டு வந்து 11-8, 9-11, 8-11, 11-8, 13-11 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று இந்தியாவுக்கு 2-1 என்ற முன்னிலையை அளித்தார்.
நான்காவது ஆட்டத்தில் யாங்ஸி லியு, ஸ்ரீஜாவை 11-8, 11-5, 11-5 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தியதன் மூலம் ஆஸ்திரேலியா ஸ்கோரை சமன் செய்தது.
இருப்பினும், வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் ஆட்டத்தில் கோர்படே சிறப்பாக செயல்பட்டு, மின் யுங் ஜீ-யை நேர் செட்களில் வீழ்த்தி, 3-2 என்ற கணக்கில் இந்தியாவின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்; இதன் மூலம் இப்போட்டியில் இந்தியாவின் வெற்றி பயணம் தொடர்ந்தது.
இதற்கிடையில், இந்திய ஆண்கள் அணியும் தங்கள் இரண்டாம் கட்ட ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. காயத்துடன் விளையாடிய போதிலும், மானவ் தக்கார் இந்தியா 2-0 என்ற முன்னிலையை பெற உதவினார்; அதேவேளையில் மனுஷ் ஷா மூன்றாவது ஆட்டத்தில் விளையாடி கொண்டிருந்தார்.
லீக் சுற்றின் முதல் கட்டத்தில் இலங்கைக்கு எதிராக 3-2 என்ற கணக்கில் ஒரு சிறிய பின்னடைவை சந்தித்த பிறகு, முதல் நிலை அணியான சிங்கப்பூர் மகளிர் அணி, மலேசியாவிடம் 3-0 என்ற கணக்கில் படுதோல்வி அடைந்து பெரும் அதிர்ச்சியை சந்தித்தது. ஜானெல் ரூய் என் சியாங்கை 11-8, 12-10, 11-7 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்திய ஐ சின் டீ, மலேசியாவிற்கு முன்னிலை பெற்று தந்தார்.
ஸி சியான் சோங்கை 11-8, 11-5, 11-8 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்திய கரேன் ஐயே அனக் டிக், மலேசியாவின் முன்னிலையை உறுதிப்படுத்தினார். அதே நேரத்தில், லே யின் சீயை 11-8, 11-7, 11-4 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்திய ஆலிஸ் லி சியான் சாங், மலேசியாவின் முழுமையான வெற்றியை உறுதிசெய்து, இரண்டாம் நிலை இந்திய மகளிர் அணி உட்பட மீதமுள்ள அணிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
மற்ற க்ரூப் சுற்று போட்டிகளில், இங்கிலாந்து மாலத்தீவை 3-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தியது, அதே நேரத்தில் நியூசிலாந்து வங்காளதேசத்தை 3-0 என்ற கணக்கில் தோற்கடித்து நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெறுவதற்கு மேலும் நெருங்கியது.