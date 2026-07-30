காமன்வெல்த் விளையாட்டு: இந்தியா இன்று பங்கேற்கும் போட்டிகள்

காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டி ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 126 பேர் கொண்ட இந்திய அணி பங்கேற்று விளையாடி வருகிறது.
ஆறாவது நாள் முடிவில் இந்திய அணி 3 தங்கம், 9 வெள்ளி மற்றும் 3 வெண்கலம் என மொத்தம் 15 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது.
இந்நிலையில், காமன்வெல்த் விளையாட்டின் 7-வது நாளான இன்று இந்தியா பங்கேற்கும் போட்டிகள் விவரம் வருமாறு:
தடகளம்: ஈட்டி எறிதல் தகுதி சுற்று - நீரஜ் சோப்ரா, ரோகித் யாதவ், யஷ்வீர் சிங் (மாலை 3 மணி).
டெகத்லான் நீளம் தாண்டுதல்- தேஜஸ்வின் சங்கர் (மாலை 3.20).
டிரிபிள் ஜம்ப் தகுதி சுற்று - செல்வ பிரபு திருமாறன், பிரவீன் சித்திரவேல் (மாலை 4.55).
டெகத்லான் குண்டு எறிதல் (மாலை 5.10). 400 மீட்டர் ஓட்டம் அரை இறுதி- விஷால் தென்னரசு (மாலை 5.40).
குண்டு எறிதல் இறுதிப்போட்டி: தஜிந்தர்பால் சிங், சமர்தீப் சிங் கில் (இரவு 11.30).
200 மீட்டர் ஓட்டம் அரையிறுதி - அனிமேஷ் குஜூர் (இரவு 11.37).
டெகத்லான் உயரம் தாண்டுதல் (இரவு 11.38).
பெண்கள் வட்டு எறிதல் இறுதிப்போட்டி - நிதி ராணி, சீமா (நள்ளிரவு 1.10).
டெகத்லான் 400 மீட்டர் ஓட்டம் (நள்ளிரவு 1.30). பெண்கள் 5000 மீட்டர் ஓட்டம் - பருல் சவுத்ரி ( நள்ளிரவு 1.48).
பளு தூக்குதல்: பெண்கள் 86 கிலோவுக்கும் மேற்பட்ட பிரிவு - மார்ட்டினா தேவி (மாலை 6.30), ஆண்கள் 110 கிலோவுக்கும் மேற்பட்ட பிரிவு - லவ்பிரீத் சிங் (இரவு 11.00).
டிராக் சைக்கிளிங்: பாரா மகளிர் சி4-சி5 4000 மீட்டர் தனிநபர் பர்சூட் தகுதிச்சுற்று - லிஷா தாஸ் (மாலை 4.06). பதக்க போட்டி (இரவு 9.44 மணி முதல் 9.51 மணி வரை).
ஆண்கள் அணிகள் ஸ்பிரிண்ட் தகுதிச்சுற்று - டேவிட் எல்கடோசூங்கோ, ரோகித்சிங், ரொனால்டோ சிங் லைடன்ஜாம் (மாலை 5.07).
பதக்க போட்டி (இரவு 10. 50 மணி முதல் 10.55 வரை).
லான் பவுல்ஸ்: ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியா -(நவ்நீத் சிங், தினேஷ் குமார்) போட்ஸ்வானா மோதல் (இரவு 7.30). பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இந்தியா (நயன்மணி சைகியா) மலேசியா மோதல் (இரவு 8.55)