Messi, Messi, Messi... அரங்கை அதிரவிட்ட முழக்கம்! அசுரத்தனமான ஹாட்ரிக் கோல் அடித்த மெஸ்ஸி!

அமெரிக்காவின் கன்சாஸ் நகரில் நேற்று நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் லீக் ஆட்டத்தில் அர்ஜென்டினா மற்றும் அல்ஜீரியா அணிகள் மோதின.
இதில் ஆரம்பம் முதலே அதிரடி காட்டிய அர்ஜென்டினா அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் அல்ஜீரியாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்த அசாத்திய வெற்றிக்கு அந்த அணியின் கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸியின் அசுரத்தனமான ஹேட்ரிக் கோல்களே முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
மிரள வைத்த மெஸ்ஸியின் மேஜிக்..
ஆட்டத்தின் 17-வது நிமிடத்தில் அல்ஜீரியாவின் தற்காப்பு வீரர்களை ஏமாற்றி, பந்தை தனது இடது காலால் சுழற்றி மெஸ்ஸி அடித்த முதல் கோல் மைதானத்தையே அதிர வைத்தது.
எதிரணியின் கோல்கீப்பர் லூகா ஜிடேன் பந்தைத் தடுக்க முயன்றும் அது பலனளிக்கவில்லை.
தொடர்ந்து இரண்டாவது பாதியில், சக வீரர் மெக் அலிஸ்டர் அடித்த பந்து கீப்பரின் கைகளில் பட்டுத் தெறிக்க, அங்கு தயாராக இருந்த மெஸ்ஸி அதை உடனடியாக இரண்டாவது கோலாக மாற்றினார்.
ஆட்டத்தின் இறுதிப் பகுதியில், பெனால்டி பாக்ஸ் எல்லைக்கு வெளியிலிருந்து தனது அசாத்திய உடல் சமநிலையைப் பயன்படுத்தி மூன்றாவது கோலையும் அடித்து தனது ஹேட்ரிக் சாதனையை நிறைவு செய்தார்.
உலக சாதனை சமன்..
உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் மெஸ்ஸி அடிக்கும் முதல் ஹேட்ரிக் கோல் இதுவாகும்.
இந்த 3 கோல்களின் மூலம், உலகக் கோப்பை தொடர்களில் அதிக கோல்கள் அடித்த ஜெர்மனி வீரர் மிரோஸ்லாவ் குளோசேயின் வரலாற்று சாதனையை மெஸ்ஸி சமன் செய்துள்ளார்.
இந்த உலகக் கோப்பையின் குரூப் சுற்றிலேயே இந்த சாதனையை மெஸ்ஸி முறியடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வயது வெறும் எண்தான்..
இன்னும் ஒரு வாரத்தில் மெஸ்ஸி தனது 39-வது வயதில் கால் எடுத்து வைக்கிறார்.
தற்போதைய இளம் நட்சத்திரங்களான கைலியன் எம்பாப்பே, எர்லிங் ஹாலாண்ட் ஆகியோர் தலா இரண்டு கோல்கள் அடித்து அசத்திய அதே நாளில், அவர்களை விட மூத்தவரான மெஸ்ஸி ஹேட்ரிக் அடித்து அசத்தியுள்ளார்.
மெஸ்ஸியின் இந்த ஆட்டத்தைக் கண்டு வியந்த நார்வே வீரர் ஹாலாண்ட், "மெஸ்ஸி ஒரு பைத்தியக்காரர் (ஒரு ஜீனியஸ்)" என சமூக ஊடகத்தில் பாராட்டியுள்ளார்.
"நான் இப்போது எந்தவொரு அழுத்தமும் இன்றி, ஒரு குழந்தையைப் போல இந்த கால்பந்து விளையாட்டை ரசித்து விளையாட விரும்புகிறேன்" என்று போட்டிக்குப் பின் மெஸ்ஸி குறும்புச் சிரிப்புடன் கூறினார்.
மெஸ்ஸி கால்பந்தாட்டத்தை விட்டு விலக நினைத்தாலும், கால்பந்து உலகம் அவரை விட்டுப் பிரிய தயாராக இல்லை என்பதையே இந்த ஆட்டம் உணர்த்துகிறது.