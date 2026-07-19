இருமுறை கோல்டன் பூட் விருது வென்று சாதனை படைத்த எம்பாப்பே

கிலியன் எம்பாப்பே இப்போது உலகக் கோப்பை 'கோல்டன் பூட்' (Golden Boot) விருதின் உரிமையாளராக உள்ளார். நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் அர்ஜென்டினா அணி ஸ்பெயினிடம் 1-0 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்தபோது லியோனல் மெஸ்ஸி கோல் எதுவும் அடிக்காத நிலையில், எம்பாப்பே தனது இரண்டாவது 'கோல்டன் பூட்' விருதை வென்றார்.
இதன் மூலம், ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உலகக் கோப்பைகளில் அதிக கோல் அடித்த வீரராக திகழும் முதல் வீரர் என்ற பெருமையை இந்த எம்பாப்பே பெற்றார். நான்காவது இடத்தைப் பிடித்த பிரான்ஸ் அணிக்காக எம்பாப்பே மொத்தம் 10 கோல்களையும் நான்கு 'அசிஸ்ட்'களையும் (கோல் அடிக்க உதவிய வாய்ப்புகள்) பதிவு செய்தார்.
8 கோல் - 4 அசிஸ்ட்:
மறுபுறம், தனது கடந்த 12 உலகக் கோப்பை ஆட்டங்களில் முதல் முறையாக கோல் அல்லது 'அசிஸ்ட்' எதுவும் இல்லாமல் ஆட்டத்தை முடித்த மெஸ்ஸி, மொத்தம் எட்டு கோல்கள் மற்றும் நான்கு 'அசிஸ்ட்'களுடன் போட்டியை நிறைவு செய்தார்.
போட்டியின் சிறந்த வீரருக்கான 'கோல்டன் பால்' (Golden Ball) விருதை மூன்றாவது முறையாக வென்று சாதனையை நீட்டிக்க மெஸ்ஸி நம்பிக்கையுடன் இருந்தார். 1978-இல் இந்த விருது அறிமுகம் செய்யப்பட்டதில் இருந்து பலமுறை வென்ற ஒரே வீரர் அவர்தான். 39 வயதில் அர்ஜென்டினாவைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு அழைத்து சென்றது அவருக்கு மற்றொரு விருதை வெல்வதற்கான வலுவான வாய்ப்பை அளித்தது.
தொடரும் சோகம்:
மெஸ்ஸியின் புகழ்பெற்ற விளையாட்டு வாழ்க்கையில் அவர் இதுவரை வெல்லாத சிலவற்றில் 'கோல்டன் பூட்' விருதும் ஒன்று. ஆனால் இறுதிப் போட்டி வார இறுதிக்கு அவர் முன்னிலையில் சென்றார். அரையிறுதி வரை மெஸ்ஸி மற்றும் எம்பாப்பே இருவரும் தலா எட்டு கோல்களை அடித்திருந்தனர், ஆனால் கூடுதல் 'அசிஸ்ட்' கணக்கில் மெஸ்ஸி முன்னிலையில் இருந்தார்.
பின்னர், மூன்றாம் இடத்திற்கான போட்டியில் பிரான்ஸ் அணி இங்கிலாந்திடம் 6-4 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்தபோது, எம்பாப்பே இரண்டு கோல்களை அடித்ததுடன் ஒரு 'அசிஸ்ட்' வழங்கினார். இதன் மூலம், 1970-இல் ஜெர்மனியின் ஜாம்பவான் கெர்ட் முல்லர் 10 கோல்களை அடித்த பிறகு, ஒரு உலகக் கோப்பையில் 10 கோல்களை அடித்த முதல் வீரராக எம்பாப்பே திகழ்கிறார்.