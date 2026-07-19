கால்பந்து

உலகக் கோப்பை கால்பந்து: அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி 2-வதுமுறை கோப்பையை வென்றது ஸ்பெயின்

இரு அணிகளுக்கும் கூடுதலாக 30 நிமிடங்கள் வழங்கப்பட்டன.
உலகக் கோப்பை கால்பந்து: அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி 2-வதுமுறை கோப்பையை வென்றது ஸ்பெயின்
Published on

23-ஆவது உலகக் கோப்பை கால்நது தொடரின் இறுதிப்போட்டியிஸ் அர்ஜென்டினா அணியை ஸ்பெயின் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் ஸ்பெயின் அணி 2-ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளது.

அமெரிக்காவின் நியூஜெர்சியில் உள்ள மெட்லைஃப் மைதானத்தில் நடந்த இறுதிப் போட்டியில் ஸ்பெயின் மற்றும் அர்ஜென்டினா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.

இந்தப் போட்டியில் 4-ஆவது முறை கோப்பை வெல்லும் முனைப்பில் அர்ஜென்டினா அணியும், 2-ஆவது முறையாக கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் ஸ்பெயின் அணியும் களமிறங்கின.

சமநிலை:

இறுதிப்போட்டிக்கான பதற்றம் களத்தில் எதிரொலிக்க, ஆட்டம் தொடங்கியது முதலே இரு அணிகளும் கோல் கணக்கை தொடங்க தீவிரம் காட்டின. ஆட்டத்தின் முதல் பாதி வரை எந்த அணியாலும் கோல் அடிக்க முடியவில்லை.

இதேபோல் ஆட்டத்தின் 2-ஆவது பாதியிலும் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கவில்லை. இதற்காக பல வாய்ப்புகள் உருவான போதிலும் இரு அணி வீரர்களாலும் அவற்றை கோலாக மாற்ற தவறினர்.

90 நிமிடங்கள் முடிவிலும் ஆட்டம் கோல் அடிக்கப்படமல் சமநிலையில் இருந்தது. இதன் காரணமாக கூடுதல் நேரம் வழங்கப்பட்டது. (90+3) நேரத்தின் போது அர்ஜென்டினா வீரர் என்சோ பெர்னான்டஸ் ரெட் கார்டு பெற்று வெளியேற்றப்ட்டார். இதன் காரணமாக ஆட்டத்தின் மீதியை அந்த அணி 10 வீரர்களுடன் விளையாட வேண்டிய நிலை உருவானது.

30 நிமிடங்கள்:

தொடர்ந்து ஆட்டம் கூடுதலாக 30 நிமிடங்கள் வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. கூடுதல் நேரத்தில் ஸ்பெயின் வீரர் பெரான் டோரஸ் கோல் அடிக்க அந்த அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.

இதைத் தொடர்ந்து அர்ஜென்டினா அணி கோல் அடித்து ஆட்டத்தை சமன் செய்ய அதிக முனைப்பு காட்டினர். எனினும், அவர்களது கோல் அடிக்கும் முயற்சி கடைசி வரை அவர்களுக்கு கைகூடவில்லை.

மறுப்பக்கம் கோல் அடித்த முன்னிலை பெற்ற ஸ்பெயின் அணி டிஃபென்ஸ் ஆட்டத்தில் மட்டும் கவனம் செலுத்தியது.

வெற்றி:

ஆட்டத்தின் இறுதி வரை அர்ஜென்டினா அணி கோல் அடிக்க தவறியது. இதையடுத்து ஸ்பெயின் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று 23-ஆவது உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.

உலகக் கோப்பை கால்பந்து
FIFA World Cup
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com