காமன்வெல்த் போட்டிகள்: வட்டு எறிதலில் வெண்கலம் வென்றார் சீமா கலிராம்னா

பெண்களுக்கான வட்டு எறிதல் போட்டியில், இந்தியாவின் சீமா கலிராம்னா தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை தவறு செய்தபோதிலும், அவரது மூன்றாவது முயற்சியில் 58.65 மீட்டர் தூரம் எறிந்ததே வெண்கல பதக்கத்தை வெல்ல போதுமானதாக இருந்தது. அதே நேரத்தில், மற்றொரு இந்திய வீராங்கனையான நிதி ராணி காமன்வெல்த் போட்டிகளில் நான்காவது இடத்தை பிடித்தார்.
சீமா தனது நான்காவது, ஐந்தாவது மற்றும் ஆறாவது முயற்சிகளில் தவறு செய்து, பதற்றமான இறுதி பகுதியை எதிர்கொண்டார். இருப்பினும், அவரது மூன்றாவது சுற்று முயற்சி வெண்கல பதக்கத்தைத் தக்கவைக்க போதுமானதாக அமைந்தது. கேமரூனின் மோனி நோரா ஆதிம் வெண்கல பதக்கத்தை கைப்பற்ற ஒரு இறுதி வாய்ப்பை பெற்றார், ஆனால் தேவையான தூரத்தை எட்ட தவறி, தனது கடைசி முயற்சியில் 11.18 மீட்டர் மட்டுமே எறிந்தார்.
இதனால், சீமா நிதியை முந்தி பதக்க மேடையில் இடம்பிடித்தார். ஜமைக்காவின் சமந்தா ஹால், போட்டிகளிலேயே அதிகபட்சமாக 61.66 மீட்டர் தூரம் எறிந்து தங்க பதக்கத்தை வென்றார். கனடாவின் ஜூலியா டங்க்ஸ் 60.67 மீட்டர் தூரம் எறிந்து வெள்ளி பதக்கத்தை வென்றார்.
27 வயதான சீமா, தாய்மைக்கு பிறகு மீண்டும் போட்டிக்கு வெற்றிகரமாக திரும்பி, 2025 தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்க பதக்கம் வென்றார். அவர் முனைவர் பட்ட படிப்பையும் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
நிதி 53.19 மீட்டர் தூரம் எறிந்து இந்தியாவின் பயணத்தை தொடங்கினார், ஆனால் உடனடியாக நைஜீரியாவின் ஒபியாகேரி பமீலா அமாயேச்சி (53.68 மீ) மற்றும் உகாண்டாவின் மோனி நோரா ஆதிம் (55.37 மீ) ஆகியோரால் முந்தப்பட்டார். இதற்கிடையில், சீமா தனது வட்டு வலைக்குள் சென்றதால், ஒரு ஃபவுலுடன் தனது பயணத்தை தொடங்கினார்.
முதலில் 58.21 மீட்டர் தூரம் எறிந்து டங்க்ஸ் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியதை தொடர்ந்து, ஹால் 59.27 மீட்டர் தூரம் எறிந்து முன்னிலையை கைப்பற்றினார். நிதி இரண்டாவது சுற்றில் 55.67 மீட்டர் தூரம் வலுவாக எறிந்து மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறினார், ஆனால் சீமா இரண்டாவது சுற்றில் 57.32 மீட்டர் தூரம் வட்டு எறிந்து தனது சக வீராங்கனையை விரைவில் முந்தினார்.
டங்க்ஸ் தனது தூரத்தை 60.67 மீட்டராக உயர்த்தி வெள்ளிப் பதக்கத்திற்கான தனது பிடியை வலுப்படுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து, பாதிப் போட்டி முடிவில் சீமா தனது தூரத்தை 58.65 மீட்டராக அதிகரித்து, வெண்கலப் பதக்கத்திற்கான போட்டியில் தன்னை வலுவாக நிலைநிறுத்திக் கொண்டார்.
ஹால் நான்காவது சுற்றில் 60.95 மீட்டர் தூரம் எறிந்து தனது ஆதிக்கத்தை உறுதிப்படுத்தினார், பின்னர் ஐந்தாவது சுற்றில் தனது சிறந்த எறிதலான 61.66 மீட்டர் மூலம் தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார்.