காமன்வெல்த் போட்டிகள்: குத்துச்சண்டையில் பாக். வீரரை பொளந்துகட்டிய இந்திய வீரர் ஜதுமணி சிங்

இந்தியாவின் மாண்டெங்பாம் ஜதுமணி சிங், 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை தொடர்ந்தார்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற 16-ஆவது சுற்றுப் போட்டியில், பாகிஸ்தானின் சுமாமா ரஹ்மானை 5-0 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் ஒருமனதான தீர்ப்பின் மூலம் ஆதிக்கம் செலுத்தி வீழ்த்தி, ஆடவர் 55 கிலோ குத்துச்சண்டை காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
ஜதுமணி மூன்று சுற்றுகளிலும் தனது எதிராளியை விட மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு, ஐந்து நடுவர்களின் தீர்ப்பையும் பெற்று, புள்ளிகள் அடிப்படையில் ஒரு முழுமையான வெற்றியை பதிவு செய்தார்.
இந்திய குத்துச்சண்டை வீரர், தனது கூர்மையான தாக்குதல், திறமையான அசைவுகள் மற்றும் கட்டுக்கோப்பான தற்காப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் போட்டி முழுவதும் தனது கட்டுப்பாட்டை தக்கவைத்து, பாகிஸ்தான் வீரர் மீண்டு வருவதற்கு சிறிதளவும் இடமளிக்கவில்லை.
அதிகாரப்பூர்வ மதிப்பெண் அட்டையின்படி, மூன்று நடுவர்கள் இந்த போட்டிக்கு 30-27 என ஜதுமணிக்கு ஆதரவாக மதிப்பெண் வழங்கியுள்ளனர், மீதமுள்ள இரண்டு நடுவர்கள் 29-28 எனத் தீர்ப்பளித்துள்ளனர். இது மூன்று சுற்றுகள் கொண்ட இந்த போட்டியில் ஜதுமணியின் மேலாதிக்கத்தை அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறது.
ஜதுமணியின் முதல் சுற்று ஆட்டமும் அதே அளவு சிறப்பானதாக அமைந்தது. 32 பேர் கொண்ட சுற்றில், அவர் ஸ்காட்லாந்தின் கல்லனை 5-0 என்ற மற்றொரு ஒருமனதான முடிவின் மூலம் தோற்கடித்து, கிளாஸ்கோவில் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முழுமையான வெற்றியை பதிவு செய்தார்.
இந்த சமீபத்திய வெற்றியின் மூலம், இந்திய குத்துச்சண்டை வீரர் காலிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார். இப்போட்டி ஜூலை 28 அன்று இரவு 7:45 மணிக்கு (உள்ளூர் நேரம்) நடைபெற உள்ளது. அங்கு, அரையிறுதி போட்டியில் இடம் பிடிப்பதற்காக, அவர் ஜாம்பியா மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான 16-ஆவது சுற்று மோதலின் வெற்றியாளரை எதிர்கொள்வார்.
இதுவரை தான் பங்கேற்ற இரண்டு போட்டிகளிலும் நிதானமாகவும் நம்பிக்கையுடனும் காணப்பட்ட ஜதுமணி, குத்துச்சண்டை போட்டி நாக்-அவுட் சுற்றுகளை எட்டியுள்ள நிலையில், ஆடவர் 55 கிலோ எடை பிரிவில் இந்தியாவின் நம்பிக்கைக்குரிய பதக்க போட்டியாளர்களில் ஒருவராக உருவெடுத்துள்ளார்.