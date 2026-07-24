உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடர்: ஓவல் மைதானத்தில் இறுதிப்போட்டி

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப்போட்டி நான்காவது முறையாக இங்கிலாந்தில் நடக்க உள்ளது.
ஐ.சி.சி. சார்பில் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் நடத்தப்படுகிறது. இரு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் இந்தத் தொடரில் ஒவ்வொரு அணியும் குறைந்தபட்சம் உள்ளூரில் 3, அந்நிய மண்ணில் 3 என மொத்தம் 6 டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்க வேண்டும். அதன்படி, புள்ளிப் பட்டியலில் முதல் இரு இடம் பெறும் அணிகள் இறுதிப் போட்டியில் மோதும்.
முதல் இரண்டு தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு இந்திய அணி முன்னேறியது. 2019-21ல் நியூசிலாந்து அணியும், 2021-23ல் ஆஸ்திரேலியாவும் சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. 2023-25 சீசனில் தென் ஆப்ரிக்கா அணி சாம்பியன் ஆனது.
இதற்கிடையே, நான்காவது சீசன் (2025-2027) நடந்து வருகிறது. இதுவரை நடந்த போட்டிகள் முடிவில் இந்திய அணி 9 டெஸ்டில் 4 வெற்றி, 4 தோல்வியுடன் (1 'டிரா'), 48.15 சதவீத புள்ளிகள் பெற்று, 5வது இடத்தில் உள்ளது.
ஆஸ்திரேலியா (87.50), தென் ஆப்ரிக்கா (75.00) ஆகியவை முதல் இரு இடத்தில் உள்ளன.
இந்நிலையில், 2025-27 டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப்போட்டி நடக்கும் தேதி இடத்தை ஐ.சி.சி. அறிவித்துள்ளது. 4-வது முறையாக இங்கிலாந்தில் 2027, ஜூன் 9 முதல் 13-ம் தேதி வரை தி ஓவல் மைதானத்தில் நடக்க உள்ளது.
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப்போட்டியை வரும் 2031 வரை இங்கிலாந்தில் நடத்த ஐ.சி.சி. அனுமதி அளித்துள்ளது.
இதனால் அடுத்த இரு (2027-2029, 2029-2031) தொடரின் இறுதிப்போட்டிகளும் இங்கிலாந்தில் நடக்கும்.