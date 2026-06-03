இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து சூர்யகுமார் யாதவ் விரைவில் நீக்கம்?

சூர்யகுமார் யாதவ் இனி இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் டி20ஐ கேப்டனாக இருக்க வாய்ப்பில்லை என தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இந்த நட்சத்திர பேட்ஸ்மேன் இந்தியாவை 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை கைப்பற்ற வழிநடத்தி மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு, சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்படுவதோடு, அணியில் அவரது இடம் குறித்தும் விவாதிக்கப்படும் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த மாத இறுதியில் நடைபெறவுள்ள அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கான சுற்றுப் பயணங்களுக்கு இந்திய அணி அறிவிக்கப்படுவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ), 2028 டி20 உலகக் கோப்பையை மையமாக கொண்டு ஒரு புதிய டி20 கேப்டனை தேடி வருகிறது. சூர்யகுமார் யாதவின் நீக்கம், எதிர்காலத்திற்கான ஒரு அணியை கட்டமைப்பதற்கான ஒரு படியாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
சமீப காலங்களில் சூர்யகுமார் யாதவின் ஆட்டம் சுமாராக இருந்து வருகிறது, இது பி.சி.சி.ஐ.-இன் முடிவை பாதித்தது. ஒட்டுமொத்தமாக, சூர்யகுமார் யாதவ் 113 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி, 36.35 சராசரி மற்றும் 162.94 ஸ்டிரைக் ரேட்டுடன் 3272 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இருப்பினும், சமீப காலமாக அவரது புள்ளிவிவரங்கள் குறைந்துள்ளன.
ஜனவரி 1, 2025 முதல் மார்ச் 2026 வரை, அவர் 35 போட்டிகளில் 26 சராசரியில் 702 ரன்கள் எடுத்தார். ஜனவரி 1, 2024 முதல் டிசம்பர் 31, 2024 வரை, அவர் 18 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி, 26.81 சராசரியில் 429 ரன்கள் எடுத்தார். அவரது சராசரி சுமார் 26 ஆக இருப்பதால், இந்த பேட்ஸ்மேனின் ஃபார்ம் சில கடுமையான கேள்விகளை எழுப்புகிறது.
உண்மையில், சமீபத்தில் முடிவடைந்த ஐ.பி.எல். 2026 தொடரில், யாதவ் 13 இன்னிங்ஸ்களில் 270 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தார், அவரது சராசரி வெறும் 20.76 மட்டுமே. 2024-ல் டி20 கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்ட யாதவ், அந்தப் பதவியை ஏற்றதில் இருந்து அவரது புள்ளிவிவரங்களில் ஒரு கூர்மையான சரிவை கண்டார்.
ஜூலை 2024-இல் இந்திய டி20ஐ அணியின் கேப்டனாக பொறுப்பேற்றதில் இருந்து, சூர்யகுமார் யாதவ் ஆறு அரைசதங்கள் மற்றும் நான்கு டக் அவுட்களுடன் 25.88 என்ற சராசரியைப் பெற்றுள்ளார். இது அவர் கேப்டன் ஆவதற்கு முந்தைய புள்ளிவிவரங்களுடன் ஒப்பிடும்போது ஒரு பெரிய சரிவு ஆகும். அவர் கேப்டன் பதவியை பெறுவதற்கு முன்பு, அவரது சராசரி 43.60 ஆக இருந்தது, அதில் நான்கு சதங்கள் மற்றும் 20 அரைசதங்கள் அடங்கும்.