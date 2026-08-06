கிரிக்கெட்

2வது டெஸ்டில் வெஸ்ட் இண்டீசை வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் வெற்றி: சமனில் முடிந்த டெஸ்ட் தொடர்

பாகிஸ்தானின் அப்துல்லா ஷபிக் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார்.
babar azam, roston chase
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போர்ட் ஆப் ஸ்பெயினில் நடந்த வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் போட்டியில் பாகிஸ்தான் 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி வெஸ்ட் இண்டீசில் பயணம் செய்து 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. முதல் டெஸ்டில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என முன்னிலை வகித்தது.

இரு அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போர்ட் ஆப் ஸ்பெயினில் நடந்தது.

முதல் இன்னிங்சில் 344 ரன்

டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. அதன்படி முதலில் ஆடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதல் இன்னிங்சில் 34 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

தொடக்க வீரர் பிராண்டன் கிங் 46 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் 73 ரன்னும், ராஸ்டன் சேஸ் 70 ரன்னும் எடுத்தனர்.

பாகிஸ்தான் சார்பில் சஜித் கான் 4 விக்கெட்டும், முகமது அலி, உபைத் ஷா, அலி உஸ்மான் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.

இதையடுத்து, பாகிஸ்தான் அணி முதல் இன்னிங்சில் களமிறங்கியது. தொடக்க ஆட்டக்காரர் ஆசான் அவிஸ் 54 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார்.

அப்துல்லா ஷபிக் சதம்

அடுத்து இறங்கிய பாபர் அசாம், அப்துல்லா ஷபிக்குடன் இணைந்து பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். அப்துல்லா ஷபிக் சதமடித்து அசத்தினார். பாபர் அசாம் அரை சதம் கடந்தார்.

3வது விக்கெட்டுக்கு 183 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில் பாபர் அசாம் 88 ரன்னில் அவுட்டானார். அப்துல்லா ஷபிக் 160 ரன்னில் வெளியேறினார்.

இறுதியில், பாகிஸ்தான் அணி முதல் இன்னிங்சில் 387 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதன்மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 43 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.

வாரிகன் 6 விக்கெட்

வெஸ்ட் இண்டீஸ் சார்பில் ஜோமெல் வாரிகன் 6 விக்கெட்டும், ஷமார் ஜோசப் 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.

தொடர்ந்து, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 2வது இன்னிங்சில் களமிறங்கியது. ஆரம்பம் முதலே சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகள் வீழ்ந்தன. அதிகபட்சமாக காவெம் ஹோட்ஜ் 34 ரன் எடுத்தார்.

இறுதியில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இரண்டாவது இன்னிங்சில் 117 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

பாகிஸ்தான் சார்பில் சஜித் கான், அலி உஸ்மான் தலா 4 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.

எளிய இலக்கு

இதையடுத்து, 75 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்கோடு பாகிஸ்தான் களமிறங்கியது. அந்த அணி 23.3 ஓவரில் 2 விக்கெட் இழப்புக்கு 77 ரன்கள் எடுத்து அபார வெற்றி பெற்றது. அப்துல்லா ஷபிக், பாபர் அசாம் தலா 24 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளனர்.

இதன்மூலம் இரு அணிகளுக்கு இடையிலான டெஸ்ட் தொடர் 1-1 என சமனில் முடிந்தது.

ஆட்டநாயகன் விருது அப்துல்லா ஷபிக்குக்கும், தொடர் நாயகன் விருது ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், பாபர் அசாம் ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்டது.

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