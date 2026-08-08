கிரிக்கெட்

டிஎன்பிஎல் 2026: சதுர்வேத் ருத்ரதாண்டவம்- கோவையை வீழ்த்தி சாதனை வெற்றி பெற்றது மதுரை

முதலில் ஆடிய கோவை அணி 239 ரன்கள் குவித்தது.
chaturved
Published on

டி.என்.பி.எல். தொடரின் 7வது லீக் போட்டியில் மதுரை பாந்தர்ஸ் அணி இமாலய இலக்கை எட்டி சாதனை படைத்தது.

டிஎன்பிஎல் தொடரின் 7-வது லீக் போட்டி திண்டுக்கல்லில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் மதுரை பாந்தர்ஸ், கோவை கிங்ஸ் அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற மதுரை பாந்தர்ஸ் அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது.

அதன்படி, முதலில் களமிறங்கிய கோவை கிங்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவரில் 4 விக்கெட்டுக்கு 239 ரன்களைக் குவித்தது.

சித்தார்த் அதிரடி

ஆண்ட்ரே சித்தார்த் 42 பந்தில் 87 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். பொறுப்புடன் ஆடிய பாலசுப்ரமணியன் அரை சதம் கடந்தார். அவர் 43 பந்தில் 5 சிக்சர், 9 பவுண்டரி உள்பட 84 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். லோகேஷ்வர் 38 ரன்னில் அவுட்டானார்.

கடைசி நேரத்தில் மழை பெய்ததால் ஆட்டம் சிறிது தடைபட்டது.

மதுரை பாந்தர்ஸ் அணி சார்பில் குர்ஜப்நீத் சிங் 2 விக்கெட்டும், சரவணன், பெரியசாமி ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தினர்.

இதையடுத்து, 240 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி மதுரை அணி களமிறங்கியது. ஆரம்பம் முதலே அதிரடியாக ஆடினர். தொடக்க ஆட்டக்காரர் ராம்குமார் 6 ரன்னில் அவுட்டானார். மற்றொரு தொடக்க ஆட்டக்காரர் சித்தார்த் மகாதேவன் 41 ரன்னில் அவுட்டானார்.

சதுர்வேத் சரவெடி

என்.எஸ்.சதுர்வேத் ஆரம்பத்தில் மெதுவாக ஆடினார். அதன்பின், ருத்ர தாண்டவம் ஆடினார். கிடைத்த பந்துகளை சிக்சர், பவுண்டரிகளாக விளாசினார்.

அதிரடியாக ஆடிய அவர் 47 பந்துகளில் 7 சிக்சர், 15 பவுண்டரிகளை விளாசி 121 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார்.

அடுத்து இறங்கிய கேப்டன் பாலச்சந்தர் அனிருத் 19 பந்தில் 3 சிக்சர், ஒரு பவுண்டரி உள்பட 37 ரன் குவித்து அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றார்.

இறுதியில், மதுரை பாந்தர்ஸ் அணி 19.3 ஓவரில் 4 விக்கெட்டுக்கு 240 ரன்கள் எடுத்து அபார வெற்றி பெற்றது.

டிஎன்பிஎல்
tnpl
madurai panthers
மதுரை பாந்தர்ஸ்
chaturved
சதுர்வேத்
Calendar Epaper
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com