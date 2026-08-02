உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிக்கு முன்னேறனும், இல்லைனா... எச்சரித்த கம்பீர்

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கான பந்தயத்தில் இந்தியா நீடிக்க வேண்டும் என்றால் அடுத்து வரும் 9 போட்டிகளில் குறைந்தபட்சம் 7 போட்டிகளில் வெற்றிபெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்தியா உள்ளது.
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் இதுவரை இந்திய அணி 9 போட்டிகள் விளையாடியுள்ளது. இதில் ஒரு போட்டி டிரா, 4 வெற்றி, 4 தோல்வி அடைந்துள்ளது. இதன் வெற்றி சதவீதத்தின் அடிப்படையில் புள்ளிப்பட்டியலில் இந்தியா 5-வது இடத்தில் உள்ளது.
இன்னும் இந்திய அணிக்கு 9 போட்டிகள் உள்ளது. இதில் குறைந்தபட்சம் 7 போட்டிகளில் வெற்றிபெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்திய அணி உள்ளது. இந்திய அணி இந்த 9 போட்டிகளில் இலங்கை, நியூசிலாந்து,ஆஸ்திரேலியா ஆகிய அணிகளுக்கு எதிராக விளையாட உள்ளது.
இலங்கையில் 2 போட்டிகளிலும், அதனை தொடர்ந்து நியூசிலாந்தில் 2 போட்டிகளிலும், கடைசியாக சொந்த மண்ணில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராக 5 போட்டிகளிலும் விளையாட உள்ளது.
இந்நிலையில், முன்னாள் வீரரான தீப்தாஸ் குப்தா கூறியதாவது:
கம்பீர் ஒரு கடுமையான சோதனையை எதிர்கொள்கிறார்.
ஒரு விஷயம் நியாயமானது: அவரிடம் (கம்பீரிடம்) கேள்விகள் கேட்கப்படும். அணி சரியாக விளையாடாதபோது, தனிப்பட்ட முறையில் கேள்விகள் கேட்கப்படும்.
அணியின் பயிற்சியாளர், கேப்டன் மற்றும் அணியுடன் தொடர்புடைய அனைவரிடமும் கேள்விகள் கேட்கப்படும். ஏனென்றால், நாம் சொந்த மண்ணில் தோற்றிருக்கிறோம். 2011-12-க்குப் பிறகு நியூசிலாந்தில் தொடரை இழந்தோம், தொடர்ந்து தோற்றுக்கொண்டே இருந்தோம். நாம் சொல்வதுபோல் 3 தொடர்களில் இரண்டை இழந்துள்ளோம். எனவே, அழுத்தம் இருக்கும்.
நாம் குறிப்பிடும் அனைத்து வீரர்களுக்கும் அழுத்தத்தின் கீழ் எப்படி விளையாடுவது என்றும், அதை எப்படி கையாள்வது என்றும் தெரியும் என்பதையும் சொல்வது முக்கியம். ஆனால், சுப்மன் மீதும், இந்திய வீரர்கள் மீதும் அழுத்தம் இருக்கும். அது மிகவும், மிகவும் முக்கியமானது.
அவர்கள் மாற்றம் பற்றிப் பேசுவதால், அந்த மாற்றக் காலகட்டத்தில் ஒரு திசையைக் காண்பது மிகவும் முக்கியம். அந்த மாற்றம், நியூசிலாந்து டெஸ்ட் தொடருக்குப் பிறகு தொடங்கியது என வைத்துக்கொள்வோம். பின்னர் இங்கிலாந்து தொடர் மற்றும் அதுபோன்றவை வந்தன. அங்கிருந்துதான் அது தொடங்கியது.
முதலில் எளிதான டெஸ்ட் தொடர் என எதுவும் இல்லை. குறிப்பாக, ஒரு மாற்றத்தின் வழியாகச் சென்று கொண்டிருக்கும் இந்திய டெஸ்ட் அணியைப் பார்க்கும்போது என்ன நடந்தாலும் ஒரு எளிதான டெஸ்ட் போட்டிகூட இல்லை.
கடந்த காலங்களில் இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்வது மிகவும் கடினமான இடமாக இருந்துள்ளது. குறிப்பாக தற்போதைய இந்தச் சூழ்நிலைகளில். எனவே, உலக டெஸ்ட் போட்டியைப் பார்க்கும்போது இது சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன்.
இன்னும் 9 டெஸ்ட் போட்டிகள் மீதமுள்ளன என நினைக்கிறேன்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக 5, இலங்கைக்கு எதிராக 2 மற்றும் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக 2. நான் தவறாகக் கணிக்கவில்லை என்றால், தோராயமாகச் சொல்வதானால், உலக டெஸ்ட் போட்டியின் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற ஒன்பதில் ஏழு போட்டிகளில் வெற்றிபெற வேண்டும் என நினைக்கிறேன். எனவே, அதுவே ஒரு கடினமான பணி.
அதற்கும் மேலாக, இலங்கையில் இலங்கையுடனும், நியூசிலாந்தில் நியூசிலாந்துடனும் போட்டிகள் உள்ளன. இவை கடினமான சவால்கள். இந்தக் காலகட்டத்தில், எந்தச் சூழ்நிலையிலும், எந்தத் தொடரையோ அல்லது எதிரணியையோ சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என தெரிவித்தார்.