வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரிய தலைவரானார் முன்னாள் கேபடன் தமிம் இக்பால்

முன்னாள் வங்கதேச கேப்டன் தமிம் இக்பால், வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத்தின் (BCB) தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கு முன்னர் அதன் தற்காலிக குழுவின் தலைவராக பணியாற்றிய அவர், தற்போது நாட்டின் நிர்வாக அமைப்பின் தலைமைப் பொறுப்பில் தனது நிலையை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
"ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற BCB தேர்தல்களை தொடர்ந்து நடந்த வாரிய கூட்டத்தில், கிளப் பிரிவு போட்டியில் அதிக வாக்குகளை பெற்று தமிம் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்" என்று BCB அதிகாரி ரபீத் இமாம் தெரிவித்தார்.
புதிதாக அமைக்கப்பட்ட வாரியம், ஃபஹீம் சின்ஹாவை துணை தலைவராகவும் தேர்ந்தெடுத்துள்ளது. இரண்டு துணை தலைவர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், தேர்தல் ஆணையம் இதுவரை ஒரு பெயரை மட்டுமே அறிவித்துள்ளது.
மிர்ப்பூரில் உள்ள ஷேர்-இ-பங்களா தேசிய கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடந்த கிளப் பிரிவு தேர்தலில் தமிம் 73 வாக்குகள் பெற்று முதலிடம் பிடித்தார். தலா 72 வாக்குகள் பெற்ற சயீத் இப்ராஹிம் அகமது மற்றும் இஸ்ராஃபில் கோஸ்ரு ஆகியோரை விட முன்னாள் வங்கதேச கேப்டன் முன்னிலை பெற்றார்.
கிளப் பிரிவில் உள்ள 12 இடங்களுக்கு மொத்தம் 16 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். அம்ஜத் ஹொசைன், மேஜர் இம்ரோஸ், ஃபைசூர் ரஹ்மான் மற்றும் சையத் போர்ஹானுல் ஹொசைன் பப்பு ஆகியோர் தேர்தலில் வெற்றி பெற தவறினர். மேஜர் இம்ரோஸ் மிக குறைவாக 20 வாக்குகளை பெற்றார், அதே சமயம் அம்ஜத் 32 வாக்குகளை பெற்றார்.
மாவட்டப் பிரிவில், வாக்குப்பதிவு நாளுக்கு முன்பே ஏழு வேட்பாளர்கள் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதால், குல்னாவில் இரண்டு இடங்களுக்கும், பரிஷாலில் ஒரு இடத்திற்கும் மட்டுமே வாக்குப்பதிவு மீதமிருந்தது. ஷஃபிகுல் ஆலம், ஷாந்தனு இஸ்லாம் மற்றும் மிசானூர் ரஹ்மான் ஆகியோர் வெற்றி பெற்றனர்.
முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 25 உறுப்பினர்களை கொண்ட வாரியம் கூடி, தமீமை தலைவராக முறைப்படி தேர்ந்தெடுத்தது. இந்த பதவிக்கு மிகவும் தகுதியானவராக பரவலாகக் கருதப்படும் தமீம், இதற்கு முன்னர் இடைக்கால அடிப்படையில் வாரியத்தை மேற்பார்வையிட்ட பிறகு, தற்போது BCB-யின் நிரந்தரத் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்கிறார்.