இரு அணிகளும் வெற்றிபெற சம வாய்ப்பு: டி20 தொடர் குறித்து சிக்கந்தர் ராசா

ஜிம்பாப்வேக்கு எதிராக 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடுவதற்காக இந்திய ஆணி ஹராரே சென்றடைந்துள்ளது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி வரும் 23-ம் தேதி நடைபெறுகிறது. தொடர்ந்து 2-வது போட்டி 25-ம் தேதியும், 3-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி 26-ம் தேதியும் நடைபெற உள்ளது.
இந்த தொடருக்கான இந்திய அணியில் இடம்பெற்ற சுழற்பந்து வீச்சாளர் வருண் சக்கரவர்த்தி காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகினார். அவருக்கு பதிலாக ரவி பிஷ்னோய் இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடர் குறித்து ஜிம்பாப்வே டி20 அணி கேப்டன் சிக்கந்தர் ராசா கூறியதாவது:
வரவிருக்கும் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர், இரு அணிகளுக்கும் வெற்றி பெற சம வாய்ப்புள்ள, மிகவும் விறுவிறுப்பான போட்டியாக இருக்கும் என தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா வெற்றி பெறுவதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருப்பதாகக் கூறப்படும் பேச்சுகளை சிகந்தர் ராசா நிராகரித்துள்ளார்.
முன்னதாக, புதிய கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் அய்யர் தலைமையில் பெல்பாஸ்டில் அயர்லாந்திடம் 0-2 என்ற கணக்கிலும் டி20 தொடரில் இந்தியா தோல்வி அடைந்தது.
அதன்பின், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் இந்திய அணி 0-4 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்தது.
சுப்மன் கில் தலைமையில் நடந்த இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரையும் இந்தியா 1-2 என்ற கணக்கில் இழந்தது