கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா மோதும் ஆஷஸ் தொடர் அட்டவணை அறிவிப்பு

கடந்த 2025-26 சீசனில் ஆஸ்திரேலியா அணி கோப்பை வென்றது.
ashes series
Published on

ஆஷஸ் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தொடருக்​கான அட்​ட​வணையை இங்​கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரி​யம் வெளி​யிட்டுள்ளது.

இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலிய அணிகள் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகின்றன. கடந்த 2025-26 சீசனில் ஆஸ்திரேலியா அணி கோப்பை வென்றது.

இந்நிலையில், அடுத்த ஆண்டுக்கான ஆஷஸ் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தொடருக்​கான அட்​ட​வணையை இங்​கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரி​யம் வெளி​யிட்டுள்ளது.

இதன்​படி, முதல் போட்டி​யில் இங்​கிலாந்து-ஆஸ்​திரேலியா அணிகள் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் 18 முதல் 22 வரை நாட்​டிங்​காமில் உள்ள டிரென்ட்பிரிட்ஜ் மைதானத்​தில் மோதுகின்​றன.

இரண்டாவது டெஸ்ட் ஜூன் 30 முதல் ஜூலை 4 வரை லார்ட்ஸ் மைதானத்தி​லும், மூன்றாவது டெஸ்ட் பர்​மிங்​காமில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்​தில் ஜூலை 8 முதல் 12 வரை​யும், நான்காவது டெஸ்ட் ஜூலை 21 முதல் 25 வரை சவுத்​தாம்ப்​டனிலும், கடைசி மற்றும் 5-வது டெஸ்ட் ஜூலை 29 முதல் ஆகஸ்ட் 2 வரை தி ஓவல் மைதானத்​தி​லும் நடை​பெறும் என தெரிவித்துள்ளது.

Ashes series
ஆஷஸ் தொடர்
schedule
அட்டவணை
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com